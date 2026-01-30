DAX zeigt Erholungstendenz - Adidas im Fokus

Meistgehandelte Aktien im Überblick
Adidas startetet freundlicher in den Handel. Der Sportartikelkonzern überzeugt mit Rekordumsätzen und einer deutlich verbesserten Profitabilität. Besonders das angekündigte Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe sorgt für zusätzlichen Schub. Das Marktumfeld wertet die starken Margen und die robuste Nachfrage als Zeichen, dass Adidas auch in einem herausfordernden Umfeld Preisdisziplin und Markenstärke behauptet.
Nordex zeigte sich hingegen leichter. Hintergrund sind Meldungen über eine größere Aktienplatzierung durch einen Großaktionär, die für kurzfristigen Druck sorgt. Auch wenn der Platzierungspreis solide Nachfrage signalisiert, löst die zusätzliche Angebotsmenge zunächst eine Korrektur aus.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bear
|UG2ZSD
|18,4
|26332,260052 Punkte
|13,45
|Open End
|Silber
|Bear
|UN3YKJ
|27,58
|134,40 USD
|3,46
|Open End
|DAX
|Bull
|UN14XN
|11,33
|23387,125027 Punkte
|21,65
|Open End
|Silber
|Bull
|UN3T7Z
|1,59
|99,542036 USD
|22,45
|Open End
|Silber
|Bull
|UN3F68
|13,87
|84,510354 USD
|5,06
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.01.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Schneider Electric SA
|Call
|UG1NUR
|0,36
|300,00 EUR
|10,58
|17.06.2026
|Bayer AG
|Call
|HD1CMP
|1,52
|30,00 EUR
|2,57
|17.06.2026
|NVIDIA Corp.
|Call
|HD4XN0
|15,01
|200,00 USD
|5,32
|17.06.2026
|Meta Platforms Inc.
|Call
|HD4QSK
|5,54
|720,00 USD
|6,12
|17.06.2026
|Gold
|Call
|UN0P7K
|43,42
|5100,00 USD
|5,61
|18.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.01.2026; 10:40 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Newmont Corp.
|Long
|UN09SZ
|18,93
|101,568231 USD
|5
|Open End
|Safran S.A.
|Long
|HD2XPK
|14,63
|238,925237 EUR
|5
|Open End
|DAX
|Short
|UN0E3J
|4,70
|25929,450939 Punkte
|-5
|Open End
|DAX
|Long
|HD6QGD
|6,08
|21273,889777 Punkte
|8
|Open End
|SAP SE
|Long
|HD9UER
|2,58
|109,770456 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.01.2026; 11:00 Uhr;
