Im Insolvenzverfahren des Photovoltaik-Anbieters Sungrade hat der Insolvenzverwalter Florian Zistler von der Pluta Rechtsanwalts GmbH eine Lösung erzielt. Eine neu gegründete Gesellschaft übernimmt das Unternehmen. Die neugegründete Energie Manufaktur Günzburg GmbH übernimmt zum 1. Februar 2026 die überwiegenden Vermögenswerte des insolventen Solaranlagenanbieters Sungrade im Rahmen einer übertragenden Sanierung. Das hat der Insolvenzverwalter Pluta Rechtsanwalts GmbH mitgeteilt. Damit bleibt das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
