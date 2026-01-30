Rohstoff-Einbruch | Apple: Chip-Probleme, Sandisk: Spektakulär & Adidas: Endlich
|12:42
|Dax am Mittag weiter freundlich - Adidas gefragt
|Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.500 Punkten...
|12:30
|DAX Up Firmly In Positive Territory; Adidas Rises 6%
|BRUSSELS (dpa-AFX) - After three successive days of declines, Germany's equity benchmark DAX climbed higher on Friday with investors digesting a slew of economic data and corporate earnings...
|11:54
|Rohstoff-Einbruch | Apple: Chip-Probleme, Sandisk: Spektakulär & Adidas: Endlich
|11:53
|Aktien Frankfurt: Versöhnlicher Ausklang einer schwachen Woche
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag vom Kursrutsch am Vortag moderat erholt. Die nach US-Börsenschluss vom iPhone-Konzern Apple vorgelegten Quartalszahlen scheinen die...
|11:45
|adidas erzielt 2025 Rekordumsatz und beschließt Aktienrückkauf
|adidas hat im vierten Quartal 2025 den Umsatz währungsbereinigt um 11 Prozent gesteigert. Unter Einbeziehung des im Vorjahr enthaltenen Yeezy-Umsatzes lag das Plus bei 10 Prozent. In Euro erreichte...
|12:47
|Milliarden-Übernahme: Q.AI gehört jetzt Apple
|12:42
|Apple To Focus On Premium iPhone Launches In 2026 Amid Memory Chips Constraint: Report
|12:30
|Goldman Sachs raises Apple stock price target to $330 on strong earnings
|12:18
|Payaza Enhances Payment Experience with Apple Pay and Google Pay Integration
|12:15
|Aktien Europa: Leichte Gewinne - Nachfolge für Fed-Spitze erwartet
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten ist vor dem Wochenende etwas Ruhe eingekehrt. Mit leichten Gewinnen erholte sich der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 am Freitag etwas...
|12:46
|KI-Boom: Mizuho erhöht Kursziel für SanDisk auf 710 Dollar
|12:45
|Speicher-Markt: SanDisk schlägt alle Erwartungen mit massivem Umsatzsprung
|MILPITAS, Kalifornien (IT-Times) - SanDisk hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 bekannt gegeben und ein hohes Umsatzwachstum verzeichnet. SanDisk Aktie: Quartalsergebnis...
|12:42
|SanDisk stock price target raised to $710 from $600 at Mizuho on AI demand
|12:36
|SANDISK und die verrückteste Gewinnprognose der Welt
|12:30
|Goldman Sachs raises SanDisk stock price target to $700 from $320
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ADIDAS AG
|151,70
|+5,71 %
|APPLE INC
|215,00
|-0,42 %
|SANDISK CORPORATION
|541,88
|0,00 %