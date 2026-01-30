Sie sind in aller Munde und doch nur schwer zu fassen, die Dunkelflauten. Im Podcast diskutieren wir das Phänomen mit Rafael Fritz, einem Experten für Energiemeteorologie des Fraunhofer IEE und fragen, wie viel Absicherung ist nötig? Was sind eigentlich Dunkelflauten? Jeder, der im Energiebereich arbeitet hat davon schon gehört und die Bundesregierung und Kraftwerksbetreiber planen Milliardeninvestitionen, um uns gegen diese Wetterlage abzusichern. Doch eine genaue Definition gibt es nicht und auch die Auswirkungen dieser gelegentlich auftretenden Zeiträume mit geringer erneuerbarer Energieproduktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
