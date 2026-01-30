Zürich - Der US-Dollar hat sich über Nacht gefangen und kann am Freitagvormittag diese Gewinne verteidigen. Das Euro/Dollar-Paar hat sich seit dem Morgen kaum mehr bewegt und kostet stabile 1,1918 Dollar nach 1,1919 im Frühhandel. Am Donnerstagabend wurde der Euro noch zu 1,1951 gehandelt. Ähnlich hat sich das Dollar/Franken-Paar entwickelt, wie der aktuelle Kurs von 0,7686 nach 0,7665 am Vorabend zeigt. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
