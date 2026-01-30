Die Aktie von Fraport setzt ihre Erholung fort und nähert sich wieder dem im November markierten Mehrjahreshoch. Am Freitag ist die Aktie des Flughafenbetreibers mit einem deutlichen Kursplus von 2,7 Prozent hinter Auto1 der zweitstärkste Wert des Tages im MDAX. Rückenwind kam vor allem von Analystenseite.Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie auf von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel kräftig von 72 auf 100 Euro angehoben. Im Rahmen ihres Infrastruktur-Ausblicks für 2026 nimmt Jefferies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
