Künftig sollen Contracts for Difference zum zentralen Förderinstrument werden, Übergewinne aus hohen Strompreisen abgeschöpft und zur Senkung der EEG-Kosten genutzt werden. SPD-Bundesumweltminister Carsten Schneider spricht von einer schnellen Umsetzung. Die Bundesregierung will das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zügig reformieren und dabei auf Contracts for Difference (CfD) als zentrales Förderinstrument setzen. Gleichzeitig sollen künftig Übergewinne aus hohen Strommarktpreisen abgeschöpft werden und zurück in den EEG-Topf fließen. Das kündigte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD)
