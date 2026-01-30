Appenzell - Die Appenzeller Kantonalbank (APPKB) hat im Geschäftsjahr 2025 ihre Bilanz weiter ausgebaut. Die Kundengelder stiegen um 8,3 Prozent auf 3,7 Milliarden Franken, die Kundenausleihungen um 5,3 Prozent auf 3,9 Milliarden. Die Bilanzsumme nahm um 7,3 Prozent auf 4,68 Milliarden Franken zu. Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft stieg trotz tieferem Zinsniveau leicht auf 41,1 Millionen Franken, wie die APPKB am Freitag mitteilte. Der Kommissionsertrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab