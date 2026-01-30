Neue Dachanlagen bis 100 Kilowatt, die ab Februar in Betrieb gehen erhalten ab Februar bei Teileinspeisung zwischen 5,50 und 7,78 Cent pro Kilowattstunde. Die EEG-Vergütung für Volleinspeiser sinkt ebenfalls um ein Prozent auf 10,35 bis 12,35 Cent pro Kilowattsunde. Alle halbe Jahre wird die Einspeisevergütung für Photovoltaik-Anlagen im EEG um ein Prozent abgesenkt. Die Stichtage dazu sind 1. Februar und 1. August. Ab Sonntag gelten damit seine Tarife. Kleine Dachanlagen erhalten somit ab 1. Februar eine Vergütung von 7,78 Cent pro Kilowattstunde für die Teileinspeisung und 12,35 Cent pro Kilowattstunde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
