Adidas meldet vorab für 2025 einen Rekordumsatz - und die Anleger sind begeistert. Die Aktie legt deutlich zu und kann damit den jüngsten Kurs-Rückschlag wieder wettmachen. Wir erklren, warum die Zahlen so gut ankommen. Der Sportartikelkonzern Adidas hat im vergangenen Jahr so viel Umsatz erwirtschaftet wie nie zuvor. Die Einnahmen stiegen währungsbereinigt um 13 Prozent auf 24,8 Milliarden Euro, wie Adidas bereits am Donnerstagabend auf der Grundlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
