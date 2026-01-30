Das geplante Standortfördergesetz soll offenen Immobilienfonds ermöglichen, in Anlagen zur Erzeugung, Umwandlung, Transport oder Speicherung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien zu investieren. Die Commerz Real sieht darin einen Push für offene Immobilienfonds. Die Commerz Real begrüßt das geplante Standortfördergesetz, dessen Entwurf der Bundesrat heute zustimmt hat. Wie die Sachwerte-Tochter der Commerzbank mitteilt, sei der Entwurf ein wichtiger Schritt zur Energiewende in Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver