Amazon steht laut aktuellen Medienberichten kurz davor, in bisher ungekanntem Ausmaß in den ChatGPT-Entwickler OpenAI zu investieren. Der E-Commerce- und Cloud-Gigant soll über eine Beteiligung von bis zu fünfzig Milliarden Dollar verhandeln - ein Schritt mit potenziell massiven Folgen für den globalen KI-Wettbewerb.Neue Allianzen im Rennen um Künstliche Intelligenz Mit dieser möglichen Investition würde sich Amazon tief in die strategische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de