Das Unternehmen, an dem auch der Energiekonzern EnBW beteiligt war, wird als Energie Manufaktur Günzburg weitergeführt. Zuvor hatte eine vorläufige Insolvenz das Weiterbestehen nicht sichern können. Am 2. Oktober letzten Jahres hatte das Amtsgericht Neu-Ulm die vorläufige Verwaltung über das Vermögen der Sungrade Photovoltaik angeordnet und Florian Zistler von der Pluta Rechtsanwalts GmbH zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Das Unternehmen mit seinerzeit 26 Angestellten, an dem ausweislich des Jahresberichts 2024 der Energiekonzern EnBW 30 Prozent der Anteile hielt, konnte aber nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
