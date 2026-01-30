OpenAI drückt bei seinen IPO-Plänen aufs Gas und plant laut Medienberichten, im vierten Quartal an die Börse zu gehen. Zwischen dem ChatGPT-Entwickler und KI-Konkurrent Anthropic entwickelt sich ein heißes IPO-Rennen. Darin geht es um Milliardensummen, die der Konzern gut für den Ausbau seines Geschäfts brauchen könnte.Wie das Wall Street Journal berichtet, stellt OpenAI derzeit die Weichen für einen Börsengang im vierten Quartal. Damit beschleunigt der ChatGPT-Konzern seine Pläne - auch, um dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär