Seit gut einem Jahr steht Laura Gersch an der Spitze der Allianz Suisse. Sie will mit der Tochter des deutschen Allianz-Konzerns profitabel wachsen und Marktanteile zurückgewinnen. Dabei könnte dem Allbranchenversicherer im Zuge der Helvetia-Baloise-Fusion Neugeschäft zufliessen. Im Nachgang zur Brandkatastrophe in Crans-Montana fordert Gersch im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP ein rasches und unbürokratisches Vorgehen der Versicherungsbranche. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab