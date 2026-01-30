Dr. Eckhard Schulte (MainSky): Warsh-Nominierung beendet Sorgen um Fed-Unabhängigkeit - Zeit für Gewinnmitnahmen im Gold

30.01.2026

US-Präsident Donald Trump hat mit Kevin Warsh als neuem Fed-Chair eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Das ehemalige Mitglied im Fed-Gouverneursrat ist extrem erfahren, pragmatisch und genießt an den Finanzmärkten höchsten Respekt. Seine Sicht auf die Inflation ist pragmatisch. In der Vergangenheit war er eher ein "Inflations-Hawk", in den vergangenen Monaten aber sprach auch er sich für tiefere Zinsen aus. Während der Finanzkrise 2008 war er der entscheidende Vermittler zwischen Notenbank und Wall Street. Warsh steht insbesondere dafür, die Fed wieder auf ihre Kernaufgaben zu fokussieren - raus aus dem Modus der ständigen Krisenintervention.

Kein "Trump-Muppet" Die Sorgen um die Unabhängigkeit waren ohnehin überzogen. Einmal nominiert, ist ein Fed-Chair rechtlich extrem schwer angreifbar. Keiner der bis zuletzt gehandelten vier Kandidaten hatte wirklich Lust, als "Trump-Muppet" in die Geschichte einzugehen, als derjenige Fed-Chair, der durch eine unverantwortliche Zinspolitik die Inflation außer Kontrolle geraten ließ. Diese Rolle steht geschichtlich dem unglücklichen ehemaligen Fed-Chair Arthur Burns in den 1970er Jahren zu.

Trump hat kein Interesse an hoher Inflation Der US-Präsident weiß genau: Inflation ist der größte Feind an der Wahlurne. Hohe Preissteigerungen schmälern nicht nur die Chancen bei den im November anstehenden Zwischenwahlen, sondern machen es auch unwahrscheinlich, dass die Republikaner das Weiße Haus 2028 verteidigen können.

Cook-Absetzung dürfte scheitern Der endgültige Sargnagel für die Unabhängigkeitsdebatte dürfte das im Frühsommer anstehende Urteil zur Absetzung von Adriana Cook sein. Nach der letzten Anhörung sieht es stark danach aus, dass Trump hier scheitert. Der Supreme Court scheint nicht gewillt, die hohen Hürden für eine Entlassung ("for cause") einzureißen. Spätestens dann verschwindet das Thema Fed-Autonomie endgültig wieder in der Mottenkiste.

Gewinnmitnahmen im Gold Einer der größten Profiteure dieser Ängste war der Goldpreis. Mit einer Verdopplung seit Trumps Wahl reflektierte dieses Asset wie kein anderes die Angst vor dem Unabhängigkeitsverlust der Fed. Mit der Personalie Warsh sind Gewinnmitnahmen jetzt mehr als überfällig - selbst ein technischer Rücksetzer in Richtung der 4000er-Marke würde den langfristigen Aufwärtstrend noch nicht gefährden.

