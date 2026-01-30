Microsoft Aktie: Q2-Zahlen 2026 & warum Aktien kaufen trotz Rücksetzer interessant bleibt

Microsoft hat am 28. Januar 2026 seine Q2-Ergebnisse (FY2026) veröffentlicht - mit einem klaren Beat bei Umsatz und Gewinn, aber die Microsoft Aktie fiel im nachbörslichen Handel um bis zu 7 - hauptsächlich wegen moderatem Azure-Wachstum und massiver Capex für KI. Für Investoren, die Aktien kaufen überlegen, zeigt der Bericht anhaltende Stärke in Cloud - AI, trotz kurzfristigem Druck. Hier die SEO-optimierte Analyse für alle, die die Microsoft Aktie im Fokus haben.

