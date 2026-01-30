Nach dem heftigen Sturzflug der SAP-Aktie am Donnerstag stellt sich die Frage: War's das jetzt? Oder geht es noch tiefer? Der Versuch einer Antwort mithilfe der Chartanalyse. Die SAP-Aktie fiel am Donnerstag zeitweise um 16 Prozent, nachdem die Jahreszahlen des Walldorfer Softwareriesen ein desaströses Echo ausgelöst hatten. Obwohl SAP sein selbstgestecktes Jahresziel erreicht hatte, fanden Analysten und Investoren reihenweise Haare in der Zahlensuppe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE