MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Softwareunternehmen Atoss hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz gesteigert und mehr verdient. Der Spezialist für Personalmanagement- und Zeitarbeitssoftware war dabei profitabler als zuletzt in Aussicht gestellt. Auch in den kommenden Jahren soll sich das Wachstum fortsetzen. Die Dividende soll um 15 Cent auf 2,28 Euro je Aktie steigen.

An der Börse legte die im Kleinwerteindex SDax notierte Aktie am Nachmittag als einer der besten Werte dort um zwei Prozent zu. Am Vormittag hatte sie sich noch wenig verändert gezeigt. Damit kann sich die Aktie etwas von der jüngsten Talfahrt erholen. Zuletzt war sie auf das niedrigste Niveau seit September 2023 gefallen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie fast 17 Prozent verloren.

Für Henrik Paganetty von Jefferies hat Atoss dabei starke Ergebnisse erzielt. Der Analyst hob vor allem die operative Ergebnissteigerung hervor. Ein Händler bemängelte aber den Margenausblick, der die Chance auf eine Erholung begrenze.

Der Erlös stieg im vergangenen Jahr auf Basis vorläufiger Zahlen um elf Prozent auf 189,3 Millionen Euro und lag damit im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Vor Steuern und Zinsen (Ebit) stieg der Gewinn um sieben Prozent auf 68,1 Millionen Euro. Analysten hatten hier mit weniger gerechnet. Die operative Marge lag mit 36 Prozent dabei über den vom Management zuletzt im Oktober angepeilten 34 Prozent. Unter dem Strich kletterte der Nettogewinn um sechs Prozent auf 48,4 Millionen Euro - mehr als am Markt erwartet.

Die Nachfrage nach Softwarelösungen bei Neu- und Bestandskunden habe sich vor allem im zweiten Halbjahr deutlich gegenüber der ersten Jahreshälfte verbessert und liege in Summe auf dem Niveau des Vorjahres, berichtete Atoss. Dabei hob der Softwarekonzern den zum Vorjahr merkbar angestiegenen Auftragseingang bei Cloud & Subscriptions hervor.

Auch künftig will Atoss zulegen. Wie schon bekannt, peilt das Management für 2026 einen Umsatz von rund 215 Millionen Euro an. Die operative Marge soll mindestens 32 Prozent betragen. Für 2027 rechnet die Atoss-Spitze um Konzernchef Andreas Obereder weiter mit einem Umsatz von rund 245 Millionen Euro.

Atoss bietet Software für das Personalmanagement an, vor allem zur zeitlichen Einsatzplanung und Zeiterfassung von Arbeitskräften, aber auch für die vorausschauende Personalplanung./err/nas/jha/