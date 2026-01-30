Am New Yorker Aktienmarkt haben am Donnerstag vor allem die jüngsten Quartalszahlen der großen Technologiekonzerne die Richtung vorgegeben. Während die Aktie von Meta Platforms kräftig zulegen konnte, gerieten die Papiere von Microsoft deutlich unter Druck. Insgesamt zeigte sich der Technologiesektor schwächer, wobei die Kursverluste bei Microsoft als Belastungsfaktor wirkten.Meta profitiert von starkem Werbegeschäft Meta-Aktien sprangen im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
