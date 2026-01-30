Die Erholung bei Novo Nordisk hat in den vergangenen Tagen aufgrund eines deutlichen Rücksetzers einen Dämpfer erhalten. Am Freitag können die Kurse aber wieder um rund +1% zulegen, aktuell steht die Aktie bei 373,65 DKK. Hat es irgendwelche Nachrichten gegeben und was bedeuten diese für Anleger? Wegovy-Pille kommt gut an Für frischen Rückenwind sorgt ein Update zu den Verschreibungen für die neue Wegovy-Pille. Novo Nordisk hatte Anfang des Jahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
