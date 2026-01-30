Anzeige
Mehr »
Freitag, 30.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Über 2 Mio. Unzen Gold - und trotzdem erst 59 Mio. USD Börsenwert?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0 | Ticker-Symbol: ADS
Xetra
30.01.26 | 17:35
149,15 Euro
+3,94 % +5,65
Branche
Freizeitprodukte
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
ADIDAS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ADIDAS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
149,25149,5018:57
149,45149,7018:57
Dow Jones News
30.01.2026 18:39 Uhr
197 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Fester - Adidas-Aktie nach Zahlen gesucht

DJ MÄRKTE EUROPA/Fester - Adidas-Aktie nach Zahlen gesucht

DOW JONES--Fester sind die europäischen Aktienmärkte am Freitag aus dem Handel gegangen. Für den DAX ging es um 0,9 Prozent auf 24.539 Punkte nach oben, der Euro-Stoxx-50 erhöhte sich um ebenfalls 0,9 Prozent auf 5.948 Punkte. Im Fokus des Marktes stand vor allem die Ernennung eines Nachfolgers für US-Notenbankpräsident Jerome Powell. US-Präsident Donald Trump hat Kevin Warsh nominiert, der an den Wettmärkten als aussichtsreichster Kandidat gehandelt wurde. Trump hatte Warsh bereits in seiner ersten Amtszeit für den Vorsitz in Betracht gezogen, sich letztlich aber für Powell entschieden.

Die Berichtssaison nahm dagegen zum Wochenausklang eine Auszeit. Bei den Konjunkturdaten im Fokus standen neue BIP-Daten. So ist die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal 2025 erstmals seit Jahresbeginn wieder gewachsen, und zwar etwas stärker als prognostiziert. Die deutschen Verbraucherpreise stiegen im Januar im erwarteten Rahmen. Das Wirtschaftswachstum im Euroraum ist im vierten Quartal 2025 etwas stärker als erwartet ausgefallen. Die US-Erzeugerpreise stiegen stärker als angenommen, Der Chicago-Einkaufsmanager-Index zog im Januar kräftig an.

Der Goldpreis baute seine Vortagesverluste weiter aus. Damit kam es nach der jüngsten Rekordjagd, die das Edelmetall bis knapp an die Marke von 5.600 Dollar je Feinunze geführt hat, zu kräftigen Gewinnmitnahmen. Im späten europäisch dominierten Handel fiel die Feinunze um 8,1 Prozent auf 4.947 Dollar. Der ebenfalls stark gestiegene Silberpreis sackte um 21 Prozent ab.

Die US-Demokraten haben indes eine Vereinbarung mit dem Weißen Haus getroffen, um einen längeren Regierungsstillstand abzuwenden. Die Abgeordneten des Senats werden versuchen, diesen noch am Freitagabend (Ortszeit) zu verabschieden.

Unter den Einzelwerten erhöhten sich Adidas um 3,9 Prozent. Der Sportartikelhersteller habe mit Umsatzwachstum und Rohertragsmarge im vierten Quartal die Markterwartungen übertroffen, so die DZ Bank. Zudem verwiesen die Analysten auf den geplanten Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro.

SAP erholten sich etwas von den kräftigen Vortagesabgaben und legten um 3,6 Prozent zu. Die LBBW hält den Kursabsturz für übertrieben. Hintergrund des abnehmenden Cloud-Wachstums sei ein höherer Anteil an größeren und auch länger laufenden Aufträgen. Deren Anteil am Auftragseingang habe über die vergangenen Quartale stetig zugenommen und im vierten Quartal 2025 mit 71 Prozent einen neuen Höchststand erreicht.

Atoss Software stiegen nach den Geschäftszahlen um 3,8 Prozent. Sowohl Umsatz als auch Marge waren etwas besser als von Analysten erwartet ausgefallen. Den Ausblick nannte ein Händler aber vorsichtig, denn Atoss sprach von einer Margen-Erwartung von "mindestens 32 Prozent". Jedoch wurden im abgelaufenen Jahr schon 36 Prozent erzielt.

Geschäftszahlen gab es zudem von Swatch (+13,4%). Positiv gesehen wurde die Umsatzerholung zum Jahresende. Die Vontobel-Analysten sprachen von einer starken Beschleunigung des Wachstums mit mehr als 7 Prozent im vierten Quartal. Entsprechend sei der Ausblick auf das laufende Jahr deutlich optimistischer ausgefallen als erwartet. Auf der negativen Seite sahen sie die andauernde Margen-Kompression.

Gute Zahlen kamen aus Europas Bankensektor, wie es im Handel hieß. Dieser legte um 1,7 Prozent zu. Sowohl die spanische Caixabank (+6,8%) als auch die österreichische Raiffeisen Bank International (+0,7%) hätten die Erwartungen erfüllt oder lägen einen Tick darüber.

Ein erfolgreiches Börsendebüt verzeichneten Asta Energy. Der erste Kurs lag bei 43,00 Euro nach einem Ausgabepreis von 29,50 Euro. Zum Handelsende stand der Kurs bei 40,00 Euro. Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots rund 6,45 Millionen Aktien platziert. Mit dem Bruttoemissionserlös von ca. 125 Millionen Euro soll das internationale Wachstum beschleunigt werden. 

=== 
Index            Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50       5.947,81       +0,9%        +1,7% 
Stoxx-50          5.084,12       +0,8%        +2,6% 
Stoxx-600          611,00       +0,6%        +2,5% 
XETRA-DAX         24.538,81       +0,9%        -0,7% 
FTSE-100 London      10.154,43       k.A.        +2,8% 
CAC-40 Paris        8.126,53       +0,7%        -1,0% 
AEX Amsterdam       1.001,65       +0,5%        +4,8% 
ATHEX-20 Athen       5.895,09       -0,9%       +11,1% 
BEL-20 Bruessel      5.385,38       +0,2%        +5,8% 
BUX Budapest       128.831,58       +0,7%       +15,2% 
OMXH-25 Helsinki      5.802,33       -0,1%        +1,8% 
ISE NAT. 30 Istanbul   13.838,29       k.A.       +22,8% 
OMXC-20 Kopenhagen     1.722,98       +0,2%        +6,9% 
PSI 20 Lissabon      8.662,19       +0,2%        +4,6% 
IBEX-35 Madrid      17.880,90       +1,7%        +1,6% 
FTSE-MIB Mailand     45.542,49       +1,0%        +0,8% 
OBX Oslo          1.681,65       +0,2%        +5,0% 
PX Prag          2.763,26       +0,1%        +2,8% 
OMXS-30 Stockholm     3.026,57       -0,2%        +5,1% 
WIG-20 Warschau      3.373,88       -0,2%        +6,2% 
ATX Wien          5.604,90       +0,5%        +4,7% 
SMI Zuerich        13.188,26       +0,3%        -0,9% 
*bezogen auf Vortagesschluss 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mi, 17:15 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1878    -0,8%   1,1969     1,1938  +1,9% 
EUR/JPY          183,36    +0,1%   183,13     183,42  -0,6% 
EUR/CHF          0,9165    +0,1%   0,9153     0,9190  -1,7% 
EUR/GBP          0,8660    -0,1%   0,8667     0,8664  -0,6% 
USD/JPY          154,37    +0,9%   153,00     153,65  -2,4% 
GBP/USD          1,3717    -0,7%   1,3810     1,3780  +2,5% 
USD/CNY          6,9769    -0,1%   6,9829     6,9753  -0,6% 
USD/CNH          6,9543    +0,1%   6,9449     6,9465  -0,4% 
AUS/USD          0,6989    -0,9%   0,7049     0,6994  +5,6% 
Bitcoin/USD       82.949,85    -1,7% 84.399,80   89.190,60  -4,6% 
 
ROHOEL          zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          65,82    65,42   +0,6%      0,40 +13,8% 
Brent/ICE          70,82    70,71   +0,2%      0,11 +14,3% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           4.946,53   5.380,15   -8,1%    -433,62 +24,5% 
Silber           91,33    115,64   -21,0%     -24,31 +62,2% 
Platin          1.860,74   2.205,78   -15,6%    -345,04 +25,8% 
Kupfer            5,95     6,20   -4,1%     -0,25  +7,5% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 12:07 ET (17:07 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.