Dass Wedbush-Analyst Dan Ives ein Fan der Tesla-Aktie ist, ist bekannt. Trotzdem überrascht sein grenzenloser Optimismus immer wieder. In einem Interview mit CNBC sagte Ives jetzt, dass sein bisher genanntes Kursziel von 600 Dollar eher vorsichtig angesetzt sei. Tesla hat diese Woche mit seinen Quartalszahlen zwar die - zuvor mehrfach gesenkten - Gewinnerwartungen geschlagen. Doch zum ersten Mal in seiner Geschichte musste das Unternehmen. aufs Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
