Mediawan, das führende unabhängige europäische Studio unter Leitung von Pierre-Antoine Capton, das gemeinsam von Capton, Xavier Niel und Matthieu Pigasse gegründet wurde, gab heute bekannt, eine Vereinbarung über den Erwerb von The North Road Company ("North Road"), dem führenden unabhängigen Studio, das von Peter Chernin gegründet wurde und seinen Sitz in den USA hat, unterzeichnet zu haben. Durch den Zusammenschluss entsteht eines der größten unabhängigen Studios der Welt mit großen Produktionszentren auf fünf Kontinenten und Kompetenzen in allen Genres, Formaten und Zielgruppen. Gemeinsam werden Mediawan und North Road noch besser in der Lage sein, die Entwicklung von starkem geistigen Eigentum (Intellectual Property, IP) zu beschleunigen, frische kreative Synergien durch Formatanpassungen und Co-Produktion zu fördern und Zuschauern, Mitarbeitenden und Partnern weltweit einen immer höheren Wert zu liefern.

Durch den Erwerb werden zwei der dynamischsten unabhängigen Studios im Sektor vereint, die erstklassiges kreatives Talent, Spitzen-IP und die erforderliche Größe besitzen, um Inhalte auf höchstem Niveau zu liefern. In einer Branche, die eine drastische Konsolidierung durchläuft, wird die Gruppe ein führender kreativer Partner für die wichtigsten Studios und globalen Streaming-Plattformen der Welt sein. Gemeinsam werden Mediawan und North Road, die bereits über weltweiten Vertrieb verfügen, nahezu 100 einzelne Produktionsunternehmen mit einem jährlichen Produktionsvolumen von mehr als 2 Milliarden USD in 15 Ländern betreiben, darunter die USA, Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, Australien, Mexiko und die Türkei.

North Road wird die nordamerikanische Drehscheibe von Mediawan sein. Die Führungsteams, Label und Kreativpartnerschaften von North Road werden bestehen bleiben, um die vollständige kreative Kontinuität sicherzustellen und gleichzeitig neue Möglichkeiten zu erschließen und schnellere kreative Synergien in der breiteren Gruppe zu fördern. Peter Chernin wird zum Vorstand von Mediawan stoßen und als nicht geschäftsführender Präsident von The North Road Company auftreten. Scott Manson wird CEO von The North Road Company. Jenno Topping wird Präsident von Chernin Entertainment bleiben. Zu den Medienentitäten von North Road gehören: Chernin Entertainment unter Leitung von David Ready; Chernin Entertainment Television unter Leitung von Kaitlin Dahill und Tracey Cook; Kinetic Content unter Leitung von Chris Coelen; Worlds Pictures unter Leitung von Connor Schell; North Road Television Studio unter Leitung von Amy Israel; Perro Azul in Mexiko Stadt und Karga Seven in Istanbul.

Der Erwerb folgt auf die erste nordamerikanische Investition von Mediawan im Jahr 2022, Plan B Entertainment, die auch weiterhin mit vollständiger globaler kreativer Unabhängigkeit unter Leitung von Brad Pitt, Dede Gardner und Jeremy Kleiner operieren wird.

Die verbundene Gruppe steht hinter weltweit erfolgreichen und ausgezeichneten und einigen der meistgesehenen Inhalten der Welt: Adolescence, Slow Horses, New Girl, Zwei an einem Tag, HPI, Call My Agent!, Miraculous, Love Is Blind, Chief of War, Bad Boy, Super/Man: The Christopher Reeve Story und Wer hat Sara ermordet? sowie wichtige Spielfilme wie F1, Le Mans '66 Gegen jede Chance, Der Graf von Monte Cristo, das Franchise Planet der Affen und Beating Hearts

Pierre-Antoine Capton, Mitgründer und CEO der Mediawan Group, sagte:

"Im Laufe der letzten zehn Jahre hat sich Mediawan von einem unabhängigen französischen Studio zu einer der führenden globalen Inhaltsgruppen Europas entwickelt. Unser Erfolg zeigt sich in unserem starken IP und unseren ambitionierten kommenden Projekten. Durch das Hinzustoßen des außergewöhnlichen Kreativteams von Peter schaffen wir das ideale globale Heim für erstklassiges Storytelling. Peter ist einer der am meisten respektierten Produzenten in unserer Branche, und für uns ist es ein echtes Privileg, mit ihm und Jesse Jacobs und dem Team von North Road in diesem neuen Kapitel zusammenzuarbeiten. Unser Ziel für die Konsolidierung unserer Branche besteht darin, die Position von Mediawan als führende unabhängige Plattform für Premium-Inhalte und als verlässlicher Partner für Streaming-Plattformen und Inhaltsanbieter weltweit zu stärken. Wir werden diese Arbeit mit Bescheidenheit und Agilität fortführen, um unseren Zuschauern und unseren Partnern auf der ganzen Welt die bestmöglichen Inhalte zu liefern."

Peter Chernin, Gründer von The North Road Company, ergänzte:

"Ich habe meine Karriere damit verbracht, mich darauf zu konzentrieren, in welche Richtung das Kreativ- und Entertainment-Business geht. Im Zeitalter des Streamings sind alle Plattformen zu globalen Käufern geworden. Es ist an der Zeit, dass eine globale Produktionsgesellschaft, die eine weltweite Führungsposition innehat, das Potenzial dieser neuen Entwicklung maximiert. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Pierre-Antoine, der diese globale Vision teilt, und mit Mediawan dieses Unternehmen aufzubauen."

Élisabeth d'Arvieu, Group Chief Content Officer von Mediawan, sagte:

"Durch die Vereinigung von Mediawan und North Road entsteht eine außergewöhnlich leistungsstarke Plattform über alle Genres hinweg, fiktionale und nicht drehbuchbasierte Produktionen, Filme und Serien, Dokumentationen und Animationen. Bei uns stehen Talent und Premium-IP im Mittelpunkt. Dadurch können wir ambitionierte Geschichten entwickeln und globale Franchises mit den weltweit führenden Produzenten, Studios und Plattformen aufbauen. Dadurch lassen sich Co-Produktionen fördern, was neue Synergien innerhalb der Gruppe erzeugt und eine neue Brücke zwischen den amerikanischen und europäischen Industrien schlägt."

Scott Manson, CEO von The North Road Company, sagte:

"Durch die Kooperation mit Mediawan erhalten wir die Größe und die Ressourcen, um weltweit auf höchstem Niveau dabei zu sein. Wir freuen uns, auch weiterhin ein wichtiger Inhaltsanbieter für unsere Studio- und Streamer-Partner zu sein, während wir die Branche zusammen mit Pierre-Antoine und unseren zukunftsorientierten Partnern bei Mediawan mit neuen Geschäftsmodellen nach vorne bringen."

Angaben zur Transaktion

Die verbundene Gruppe unter Leitung von Pierre-Antoine Capton wird ihren Sitz in Paris haben, wobei Governance und Steuerung bei Mediawan unverändert bleiben. Élisabeth d'Arvieu wird zum Group Chief Content Officer und leitet die globale Inhaltsstrategie der Gruppe für fiktionale Fernsehserien und Filme, nicht drehbuchbasierte Produktionen und Reality-Shows, Dokumentationen, Animationen und aufstrebende Formate.

Die zusammengeschlossene Entität stützt sich auf führende globale Investoren, darunter der strategische Partner von Mediawan, KKR, sowie Qatar Investment Authority, Providence Equity Partners, The Raine Group, Bpifrance und die Mitgründer von Mediawan Xavier Niel und Matthieu Pigasse. Anteilseigner, Gründer und Managementteam von North Road werden zu wesentlichen Minderheitsaktionären von Mediawan. Die Bedingungen der Transaktion sind nicht bekannt. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und wird im 1. Halbjahr 2026 erwartet.

The Raine Group und Centerview Partners fungierten als Finanzberater für Mediawan. Latham Watkins LLP und Mayer Brown traten als Rechtsberater und FGS Global als Kommunikationsberater für Mediawan auf. Moelis Company LLC und PJT Partners, Inc. fungierten als Finanzberater für North Road. Gibson, Dunn Crutcher LLP hatten die Rolle des Rechtsberaters für North Road inne.

Über The North Road Company

The North Road Company wurde 2022 von Peter Chernin, Jenno Topping und Jesse Jacobs gegründet. Das Unternehmen vereint mehrere prominente Medienunternehmen, darunter Chernin Entertainment (ein führender Anbieter von fiktionalen Fernseh- und Filmproduktionen), Kinetic Content, das Top-Reality-Produktionsunternehmen, und Words Pictures (das Premium-Dokumentarstudio). Seit seinem Start hat North Road sein Portfolio durch die Schaffung eines unabhängigen Studios für fiktionale Fernsehproduktionen, North Road Television Studio, und den Erwerb von Little Rooms Films (gegründet von Jason Hehir), dem türkischen Produktionsunternehmen Karga Seven und dem mexikanischen Produktionsunternehmen Perro Azul erweitert. North Road ist zudem ein strategischer Investor von nennenswerten Unternehmen, darunter Omaha Productions von Peyton Manning, Two One Five Entertainment von Questlove und Black Thought, Ohh Dip!!! Productions von NBA-Star Chris Paul und GenAI-Content-Studio Promise unter Leitung von George Strompolos.

Mehr zum Portfolio von The North Company:

Chernin Entertainment Film,unter Leitung von Präsident David Ready, steht hinter von der Kritik gepriesenen Filmen wie dem für einen Academy Award nominierten "Le Mans '66 Gegen jede Chance", dem für einen Academy Award und Golden Globe nominierten "Hidden Figures unerkannte Heldinnen", dem Golden Globe-Gewinner "The Greatest Showman", "Spy", "The Heat" und dem Franchise "Planet der Affen". Zu aktuelleren Produktionen gehören "Back in Action", eines von Netflix größten Film-Debüts seit Jahren, die Trilogie "Fear Street", "Schlummerland" und "Luther: The Fallen Sun". Das kommende Filmprojekt umfasst "Apex", "11817", "Luther 2", "Heartland", "Big Fix" für Netflix, "Altar" und "The Backrooms" mit A24 sowie mehrere Projekte im Rahmen seines neuen First-Look-Deal bei Apple TV+.

Chernin Entertainment Television,unter Leitung der Co-Präsidentinnen Kaitlin Dahill und Tracey Cook, hat die viel gelobten Limited Series von Apple TV+ "Chief of War", "Truth Be Told", "See", die chartstürmende Netflix-Serie "The Madness" mit Colman Domingo und die erfolgreiche Fox-Comedy-Serie "New Girl" produziert. Zu bekannten Serien gehören "Kennedy" mit Michael Fassbender, "The Age of Innocence" basierend auf dem Roman von Edith Wharton und "Man on Fire" mit Yahya Abdul-Mateen II.

Kinetic Content,unter Leitung von Chris Coelen, Produzent von "Love Is Blind", produziert die am meisten gestreamte Netflix-Reality-Serie aller Zeiten. Das Unternehmen produziert zudem viele der derzeit größten Reality-Formate, darunter "The Ultimatum", "Perfect Match" und "Married at First Sight Hochzeit auf den ersten Blick".

Words Pictures,das Dokumentarstudio unter Leitung von Connor Schell, Produzent von 30 for 30 von ESPN, hat den preisgekrönten Film "Super/Man: The Christopher Reeve Story" produziert, der Auszeichnungen von PGA, BAFTA und Critics Choice eingeheimst hat. Das Studio ist ein Top-Anbieter von Dokumentarinhalten für globale Streamer mit Projekten wie "Court of Gold", "The Yankees Win", "Celtics City" und "The Kingdom".

North Road Television Studio,unter Leitung von Amy Israel, produziert derzeit "The Body" des Showrunner Quinn Shepherd für Netflix und hat in mehrere Serien in Landessprache investiert, darunter die für einen Emmy nominierte Serie "Bad Boy", die 2025 meistgesehene nahöstliche Serie und die am meisten reproduzierte israelische Show in der Geschichte von Netflix.

Perro Azulmit Sitz in Mexiko ist vor allem für die Produktion der meistgesehenen, in Lateinamerika produzierten Netflix-Show "Wer hat Sara ermordet?" bekannt.

Karga Sevenmit Sitz in Istanbul ist vor allem für den englischsprachigen Historienfilm "Rise of Empires: Ottoman" und das türkischsprachige Zeitreisedrama "Mitternacht im Pera Palace" bekannt, die beide für Netflix produziert wurden, in der Türkei den ersten Platz erreicht und es in die Global Top 10 von Netflix geschafft.

Über Mediawan

Mediawan wurde Ende 2015 von Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel und Matthieu Pigasse in Frankreich gegründet und hat sich über die letzten zehn Jahre von einem unabhängigen französischen Studio zu einer der führenden globalen Produktionsgruppen Europas entwickelt. Mediawan baut auf einem einfachen Konzept auf: Unterstützung außergewöhnlicher kreativer Talente, Skalierung von Premium-IP und Einbeziehung der vollständigen Wertkette von der Produktion über den Vertrieb bis hin zu thematischen Kanälen.

Das Portfolio von Mediawan umfasst fiktionale Serien, Spielfilme, nicht drehbuchbasierte Produktionen, Dokumentationen und Animationen. Das Unternehmen ist dafür bekannt, Premium-Geschichten mit internationaler Resonanz in verschiedenen Sprachen und Märkten zu entwickeln und bereitzustellen. Heute produziert die Gruppe jährlich mehr als 400 Titel in den Kategorien Drama, Reality, Dokumentation, Arthouse und Animation, darunter große Erfolge wie F1, The Movie, die Serien mit mehrfacher Emmy-Auszeichnung Adolescence, Slow Horses, Miraculous und eine der weltweit am häufigsten adaptierten Serien, Call My Agent!. Mediawan vereint mehr als 80 Produktions-Label in 13 Ländern, darunter Plan B Entertainment (USA/Vereinigtes Königreich), See-Saw Films (Vereinigtes Königreich/Australien), Miraculous Corp (USA/Frankreich), LEONINE Studios (Deutschland), Palomar und Our Films (Italien), Drama Republic und Misfits (Vereinigtes Königreich), Submarine (Niederlande/USA), Boomerang und Good Mood (Spanien), und führende französische Label, darunter Chapter 2 und Chi-Fou-Mi.

Mediawan hat außerdem über Mediawan Rights und LEONINE eine globale Vertriebs- und Rechteplattform aufgebaut, die einen Katalog mit mehr als 30.000 Stunden Programm besitzt, und erweitert fortlaufend sein Repertoire in den Bereichen Animation, digitale Inhalte und aufstrebende Formate. Zudem betreibt es die Kanäle 27 SVOD, AVOD und FAST. Durch dieses Angebot, den talentorientierten Ansatz und starke Beziehungen mit großen globalen Plattformen und Studios positioniert sich Mediawan als einzigartig integriertes, unabhängiges Premium-Studio, das bei vollständiger kreativer Unabhängigkeit auf höchstem Niveau produzieren kann.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260130072172/de/

Contacts:

Pressekontakte

Mediawan:

mediawan@fgsglobal.com

The North Road Company:

NorthRoad@ledecompany.com