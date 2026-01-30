Donald Trump sorgt an den US-Börsen für Unruhe. Mit der Nominierung von Kevin Warsh zum künftigen Chef der Notenbank Fed schickte der Präsident die Kurse am Freitag auf Talfahrt. Die Sorge der Anleger: Warsh gilt nicht als Verfechter einer lockeren Geldpolitik. Das Ende der billigen Kredite könnte damit länger auf sich warten lassen als gehofft.Der Leitindex Dow Jones verlor 0,36 Prozent und schloss bei 48.892,47 Punkten. Damit gab das Börsenbarometer seine Gewinne aus der Vorwoche fast vollständig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
