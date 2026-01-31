München (ots) -Enttäuschung bei den deutschen Europameistern: Sowohl Daniel Theis als auch Maodo Lo verlieren mit ihren Teams wichtige Spiele in der EuroLeague: Theis und die AS Monaco müssen eine ganz bittere 82:84-Niederlage gegen Virtus Bologna hinnehmen. 4 Sekunden vor Schluss führen die Monegassen, ehe Luca Vildoza die Partie mit einem Dreier entscheidet. Theis' Trainer Vassilis Spanoulis sieht keine gute Leistung: "Wir haben schlecht gespielt. Wir haben nicht verteidigt. Wir haben nicht richtig gespielt und verdient verloren." Theis kommt auf 12 Punkte, Monaco muss sich mit 15 Siegen aus 25 Spielen jedoch mit Rang 8 begnügen.Auch Maodo Lo und Zalgiris Kaunas gestalten das Spiel bei Baskonia Vitoria-Gasteiz lange offen, verlieren aber letztlich mit 91:102. Zalgiris-Coach Tomas Masiulis schlussfolgert: "Am Ende war das Glück auf ihrer Seite. Wir haben nicht gut verteidigt." Lo kommt bei knapp 18:30 Minuten Spielzeit auf einen Punkt, einen Rebound und drei Assists. Zalgiris rangiert mit 14 Siegen auf dem 10. Platz, der für die Play-Ins berechtigen würde.Für den FC Bayern ist das noch ein langer Weg - aber es gibt neue Hoffnung: Seit dem Trainerwechsel zu Svetislav Pesic geht es bergauf, der Serbe hat die Münchner in der EuroLeague wieder wachgeküsst - gekrönt mit einem verdienten Sieg beim Spitzenreiter Hapoel Tel Aviv am Donnerstag. "Generell sind wir als Team enger zusammengerückt, sind bereit zu kämpfen und aggressiv zu sein. Das ist die Hauptverbesserung", erkennt Vladimir Lucic. Auch MagentaSport Experte Per Günther feiert den Trainer-Veteran: "Er wird mit Mitte 70 an einen Ort geholt, wo wir denken: 'In dem Kader steckt nicht viel drin, was soll da schon rauskommen? Das ist alles schlaff und wirkt mutlos.' Dann kommt er rein, macht paar Video-Sessions und sagt den Leuten 'attack, attack'. Und schon schlägst du Hapoel Tel Aviv, den Tabellenführer. Schöner geht es doch nicht!"Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips aus der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es am nächsten Dienstag. Dann empfängt der FC Bayern München Paris Basketball -ab 20.15 Uhr live bei MagentaSport.EuroLeague | 25. SpieltagAS Monaco - Virtus Bologna 82:84Die AS Monaco um den deutschen Welt- und Europameister Daniel Theis verliert 4 Sekunden vor dem Ende durch einen Dreier von Luca Vildoza. Für die Monegassen ist es die 3. EuroLeague-Niederlage in Folge. Auch 12 Punkte und 4 Rebounds von Theis reichen nicht. Monaco verpasst den Sprung in die Top 6 und steht mit 15 Siegen aus 25 Spielen auf Rang 8. Bologna und der deutsche Karim Jallow, der 2 Punkte beisteuert, liegen auf dem 11. Platz.Luca Vildozas entscheidender Dreier zum Sieg für Bologna - inklusive der Feierlichkeiten nach der Schlusssirene: clipro.tv/player?publishJobID=ZUZPMTViRVZCUWZiMUN5VGd5TVZzNUJMclFGZHRoL3U1dW5MQUgxeHo3MD0=Die Highlights von Daniel Theis im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dFZWMUZTVkpxc08vNnJjSHYwMnY1RDhITkVSWmFRVUJjaG45ZVlUcDVuND0=Monacos Coach Vassilis Spanoulis ist kurz angebunden: "Wir haben schlecht gespielt. Wir haben nicht verteidigt. Wir haben nicht richtig gespielt und verdient verloren."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aElRTWJVdkw1NVJ0WUtHdGhvYnEwOFkraGVIWkduUEQ3djZ2eEIyT2x5cz0=Baskonia Vitoria-Gasteiz - Zalgiris Kaunas 102:91Der deutsche Welt- und Europameister Maodo Lo verliert mit Kaunas bei Baskonia Vitoria-Gasteiz. Dabei gestalten die Gäste die Partie bis zur Schlussphase offen, kassieren nach 2 EuroLeague-Erfolgen am Stück jedoch einen Rückschlag. Mit 14 Siegen rangiert Zalgiris auf Platz 10, der gerade noch für die Play-Ins berechtigen würde.Maodo Lo kommt bei 18:30 Minuten Spielzeit auf einen Punkt, einen Rebound und 3 Assists. Zwei seiner Assists im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aUtkZFBCbnpDVjljcDJZRmpzcW04TzJyaWNzWDVaVVhXZFdSdGNraWo1ST0=Dafür liefert mal wieder Los Teamkollege Sylvain Francisco mit starken 30 Punkte. Hier die besten Szenen des Topscorers der Partie: clipro.tv/player?publishJobID=WDBmVE1kRHBqNmhUTUYwT2I2UFVEUkRKazROT2gycjdUQUkvd1dLSlJkST0=Rodions Kurucs ist einer der Matchwinner bei den Gastgebern und wird nach dem Spiel zum Trommler. So feiert Baskonia: clipro.tv/player?publishJobID=RVYvYnVHclJKUFlRVEdzT3kvVXBsWGo5bGJDMitWbW5yRmYwUEdkQm9uTT0=Roter Stern Belgrad - Dubai Basketball 95:92Zwar feiert Roter Stern Belgrad seinen 15. Spiel im 25. Spiel und ist damit Tabellen-7., den schönsten Punkt erzielt jedoch Dubais Mfiondu Kabengele. Trotz 6-Punkte-Rückstand probiert er den Buzzer Beater aus der eigenen Hälfte - und trifft sogar. Hier im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QU9zUEFVdHRkZkdFYXBGZlQwZm5uM0d1cTRLZitZajViRlpvczF5bENNZz0=Zalgiris-Coach Tomas Masiulis: "Es war ein guter Kampf. Herzlichen Glückwunsch an sie. Am Ende war das Glück auf ihrer Seite. Wir haben nicht gut verteidigt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K2FmYktRK3UweGwwUU1JVmwrclZDcmNmNGgxa3M0WTF3K0pFTEV2NitpND0=Rückblick auf gestern Abend: Hapoel Tel Aviv - FC Bayern München 64:79Der FC Bayern überrascht am Donnerstag mit einem überzeugenden Sieg bei Spitzenreiter Hapoel Tel Aviv.Vladimir Lucic, FC Bayern München: "Wir haben gesehen, dass ihr offensiver Rebound nicht so gut geklappt hat zu Beginn des Spiels. Wir kamen hier mit einer kleineren Rotation. Es ist ein großer Sieg für uns!"... über die Fortschritte unter Coach Pesic: "Wir waren viel im Gym und haben trainiert, hatten Meetings und haben herausgefiltert, wo unsere Fehler liegen. Generell sind wir als Team enger zusammengerückt, sind bereit zu kämpfen und aggressiv zu sein. Das ist die Hauptverbesserung." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OFVkQUZ3MVJtMnh0RTA5UThjNytXbnBRNXZlQmxhL2xDTGQyOVVCK3oyUT0=Svetislav Pesic, Trainer FC Bayern: "Wer hätte gedacht, dass wir heute bei Hapoel gewinnen? Niemand. Aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir daran geglaubt haben!"MagentaSport Experte Per Günther reagiert auf die Aussage von Svetislav Pesic: "Da ist die Weisheit und Gelassenheit drin. Der Mann hat in fünf Dekaden Titel und Basketball-Medaillen gewonnen. Es ist 2026 und er tut es immer noch. Er wird mit Mitte 70 an einen Ort geholt, wo wir denken: 'In dem Kader steckt nicht viel drin, was soll da schon rauskommen? Das ist alles schlaff und wirkt mutlos.' Dann kommt er rein, macht paar Video-Sessions und sagt den Leuten 'attack, attack'. Und schon schlägst du Hapoel Tel Aviv, den Tabellenführer. Schöner geht es doch nicht!" Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SEY4RUFuUCsvdExTOEtWdHYzY0daWnBuOUd1TEFTejYyVnpJcmE5OXozZz0=Olympiakos Piräus - FC Barcelona 87:75Olympiakos setzt sich im Spitzenspiel durch feiert den 8. Sieg aus den vergangenen 9 Partien. Barcelona verpasst es mit Spitzenreiter Fenerbahce gleichzuziehen, was die Anzahl der Siege angeht.Tyrique Jones mit 2 Monster-Blocks im Topspiel. Er geht in der Defensive von Olympiakos Piräus voran. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NmxHZEJuK0M5UUUyZ3FMb2FVcGlPQjQvMUJ2ZGlLMmZ3UHV1ZGpyM3g3TT0=EA7 Emporio Armani Mailand - Partizan Belgrad 85:79Nach den Siegen gegen den FC Bayern und Hapoel Tel Aviv setzt es für Partizan Belgrad in Mailand wieder einen Dämpfer. Europa- und Weltmeister Isaac Bonga kommt auf 6 Punkte und 4 Rebounds. EA7 Emporio Armani Mailand schafft dagegen einen Befreiungsschlag nach zuletzt 3 Niederlagen in Folge. Damit stehen sie 2 Siege hinter den Play-In-Plätzen.Basket Club Valencia - Maccabi Electra Tel Aviv 94:83Valencia antwortet auf die Niederlage gegen Bayern mit einem Heimsieg gegen Maccabi Electra Tel Aviv. Für die Gäste aus Israel war es die 5. Niederlage aus den letzten 7 Partien.Basketball live bei MagentaSportEuroLeague | 26. SpieltagDienstag, 03.02.2026ab 16.45 Uhr: Dubai Basketball - Olympiakos Piräusab 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Valencia Basketab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - AS Monacoab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Hapoel Tel Avivab 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Partizan Belgradab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - Real Madridab 20.15 Uhr: FC Bayern München - Paris Basketball, EA7 Emporio Armani Mailand - Baskonia Vitoria-Gasteiz, FC Barcelona - Fenerbahce IstanbulMittwoch, 04.02.2026ab 20.15 Uhr: Virtus Bologna - ASVEL VilleurbanneEuroCup | 17. SpieltagDienstag, 03.02.2025ab 16.50 Uhr: Bahcesehir College Istanbul - Slask Wroclawab 18.45 Uhr: ratiopharm Ulm - Buducnost VOLI PodgoricaMittwoch, 04.02.2026ab 17.50 Uhr: Besiktas Istanbul - Türk Telekom Ankara, Lietkabelis Panevezys - Panionios Athenab 18.45 Uhr: NINERS Chemnitz - Dolomiti Energia Trentoab 18.50 Uhr: Hapoel Jerusalem - U-BT Cluj-Napocaab 19.50 Uhr: Aris Thessaloniki - Neptunas KlaipedaDonnerstag, 05.02.2026ab 19.15 Uhr: Veolia Towers Hamburg - Cedevita Olympia Ljubljana