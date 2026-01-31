NurExone Biologic bereitet nächsten Entwicklungsschritt vor

Anzeige / Werbung

NurExone Biologic meldet präklinische Daten und Produktionsvorbereitung zu ExoPTEN

Mit ExoPTEN arbeitet NurExone Biologic an einem innovativen Therapieansatz für Verletzungen des zentralen Nervensystems - ein Markt mit Milliardenpotenzial. Der Fokus liegt auf exosomenbasierten Wirkstoffen, die gezielt regenerative Prozesse fördern sollen. Nun meldet das Unternehmen bedeutende Fortschritte sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf operativer Ebene. Für Investoren sind solche Meilensteine essenziell, um die Nähe zur klinischen Entwicklung und das langfristige Potenzial besser einschätzen zu können.

GMP-konforme Herstellung als Weichenstellung

Ein besonders wichtiger Schritt: NurExone (ISIN: CA67059R1091) plant die Vorbereitung einer kleinmaßstäblichen, GMP-konformen Herstellung von ExoPTEN. Ziel ist es, frühe Produktionsprozesse zu etablieren, die künftig - bei entsprechender Zulassung - als Grundlage für erste klinische Anwendungen dienen könnten. Hierfür prüft das Unternehmen aktuell Partnerschaften in Israel, um erste Chargen unter regulierten Bedingungen herzustellen.

Diese Phase markiert einen strategischen Übergangspunkt. Noch handelt es sich nicht um eine klinische Produktion, sondern um eine gezielte Vorstufe: Es geht um die Validierung von Prozessen, Qualitätsstandards und Dokumentation - alles entscheidende Anforderungen für den nächsten Entwicklungsschritt. Gerade hier zeigt sich, ob eine Plattform den regulatorischen und technischen Hürden standhält.

Entzündungshemmende Wirkung im Labor bestätigt

Auch auf wissenschaftlicher Ebene untermauert ExoPTEN seine Relevanz. In präklinischen Zellmodellen konnte NurExone nachweisen, dass die eingesetzten Exosomen eine stark entzündungshemmende Wirkung entfalten. Die Laboranalysen zeigten eine signifikante Reduktion entzündlicher Marker. So wurde IL-6 im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle um über 86% gesenkt, während auch TNF-a eine klare, dosisabhängige Abnahme zeigte.

Diese Resultate liefern eine robuste Bestätigung des Wirkmechanismus und sprechen für die biologische Aktivität des Produkts. Für den Übergang in klinische Studien sind genau solche reproduzierbaren und klar nachvollziehbaren Effekte von zentraler Bedeutung - sowohl für die Zulassungsbehörden als auch für Investoren.

Plattform gewinnt an Reife

Mit den jüngsten Fortschritten rückt NurExone ein Stück näher an den klinischen Einsatz heran. Die Kombination aus funktionalen Labordaten und strukturierter Produktionsplanung erhöht die Glaubwürdigkeit der Plattform und legt das Fundament für regulatorische Bewertungen. Damit zeigt das Unternehmen, dass es nicht nur visionäre Technologie entwickelt, sondern auch die Umsetzung Schritt für Schritt vorbereitet. Für Anleger ergibt sich daraus ein zunehmend greifbares Bild - und die Chance, frühzeitig an einem möglichen künftigen Therapiedurchbruch beteiligt zu sein.

----

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



Quellen

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-nurexone-relevante-fortschritte-in-der-produktionsplanung-fuer-exopten/5006004/



Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post NurExone Biologic bereitet nächsten Entwicklungsschritt vor appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA67059R1091