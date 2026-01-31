Die abgelaufene Handelswoche hatte es in sich. Die Bandbreite der Themen ist bzw. war immens. Neben der Geopolitik hielten vor allem zahlreiche Quartalsergebnisse die Marktakteure in Atem. Nicht alle Unternehmen wussten mit ihren Zahlen zu gefallen. Die Quittung folgte auf dem Fuß. So wurden unter anderem Microsoft und SAP für ihre ambivalenten Zahlen abgestraft. Andere Unternehmen machten es besser. So setzte nach der Zahlenveröffentlichung bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de