Die Aktie der Deutschen Bank zeigt nach der jüngsten Schwächephase am Dienstag eine leichte Gegenbewegung. Am späten Nachmittag steht ein Plus von knapp einem Prozent zu Buche. Zuvor hatte das Papier zeitweise noch unter Druck gestanden - ausgelöst durch vor allem einen Aspekt.Am Dienstagvormittag gerieten europäische Bankwerte erneut ins Stocken. Belastend wirkten vor allem die eingetrübten Konjunkturerwartungen: Laut dem Helaba-Ökonomen Ulrich Wortberg haben die Folgen des Iran-Kriegs deutliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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