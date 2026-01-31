Um den Energiebedarf von KI möglichst günstig zu decken, setzt Elon Musk auf Rechenzentren im All. Eine Zusammenlegung zweier seiner Unternehmen könnte diesen Plänen entscheidenden Rückenwind geben. Elon Musk treibt seine KI-Strategie mit hohem Tempo voran, um im Wettbewerb mit Unternehmen wie Google, Meta und OpenAI aufzuholen. Dafür plant er offenbar, im Juni mit SpaceX an die Börse zu gehen. Wie Reuters berichtet, könnte das Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n