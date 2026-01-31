EQS-News: Johnnie Walker / Schlagwort(e): Produkteinführung

JOHNNIE WALKER STÖSST MIT DEM GO GO HIGHBALL AUF DAS GRÖSSTE WOCHENENDE DER MUSIK AN



Ein mit Stars besetztes Veranstaltungswochenende stellt den Johnnie Walker Black Label Go Go Highball" in den Mittelpunkt. SCHLÜSSELHÖHEPUNKTE Johnnie Walker, die weltweit führende Scotch-Whisky-Marke (IWSR 2024), feiert in Los Angeles mit von Partnerin Sabrina Carpenter inspirierten Aktionen während des größten Musikwochenendes der Welt.

Sabrina Carpenters typischer Johnnie Walker Black Label Cocktail - der Go Go Highball - wird zum Cocktail der Stunde, um auf die diesjährigen musikalischen Erfolge anzustoßen.

Johnnie Walker ist exklusiver Spirituosenpartner bei großen Wochenendveranstaltungen und mit Surround-Sound auf den größten Partys des Wochenendes präsent.

Für eine begrenzte Zeit wird der Johnnie Walker Black Label Go Go Highball in ausgewählten Bars in Los Angeles erhältlich sein, darunter Melrose Umbrella, Roger Room und Hotel Figueroa. LOS ANGELES, 31. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Dieses Wochenende feiert Johnnie Walker, die weltweit führende Scotch-Whisky-Marke (IWSR 2024), die größte Nacht der Musik in Los Angeles, inspiriert von ihrem globalen Partner, der mit dem GRAMMY Award ausgezeichneten Künstlerin und dem internationalen Superstar Sabrina Carpenter - mit ihrem unverkennbaren Getränk, dem Go Go Highball - das zum Getränk der Stunde werden soll. Als Teil der nächsten Phase dieser ikonischen Partnerschaft, die ursprünglich im Sommer 2025 angekündigt wurde, feiert Johnnie Walker mit seiner Partnerin Sabrina Carpenter, die für sechs GRAMMY Awards nominiert ist, ein Wochenende mit aufsehenerregenden Momenten in der ganzen Stadt - von einer beeindruckenden Cocktail-Projektion bis hin zu aufsehenerregenden Vor- und Nach-Party-Erlebnissen mit offiziellen Wochenendveranstaltungen der Universal Music Group und mehr. Johnnie Walker ist genau an der Schnittstelle von Musik, Kultur und Feiern gelandet und taucht bei den größten Momenten des Musikkalenders auf, arbeitet weiterhin mit kulturellen Vorreitern zusammen und verleiht der Whiskykategorie neue Energie. Der Go Go Highball - Sabrina Carpenters charakteristischer Johnnie Walker Black Label-Aufschlag, inspiriert von einem Song ihres aktuellen Albums - war das Herzstück der Johnnie Walker-Feierlichkeiten während des größten Musikwochenendes der Welt. Zum Auftakt des Preisverleihungswochenendes beleuchtete Johnnie Walker die Skyline von Los Angeles mit großformatigen Animationen und veranstaltete eine von Sabrina Carpenter inspirierte exklusive Party im legendären Max and Helen's am Larchmont Boulevard. Der Hotspot in Los Angeles wurde in ein Fantasieland mit kirschfarbenem Dekor und floralen Akzenten verwandelt, das Pop-Romantik, verspielten Glamour und After-Hour-Genuss miteinander verbindet. Während des gesamten Wochenendes steht Johnnie Walker als exklusiver Spirituosenpartner bei einigen der größten, mit Stars besetzten Vor- und Nachbereitungsevents der Stadt im Mittelpunkt - und macht den Go Go Highball zum unverzichtbaren Getränk für die führenden Musiklabels, Nominierten und Gewinner der Branche. Als skurrile Anspielung auf Sabrinas glitzernden Stil und den Glamour des Wochenendes auf dem roten Teppich hat Johnnie Walker außerdem eine maßgeschneiderte, mit Kristallen verzierte Highball-Clutch-Tasche als Andenken an das Wochenende für Freunde der Marke entworfen. Zur Feier dieses großen Wochenendes wird der Johnnie Walker Black Label Go Go Highball für eine begrenzte Zeit in Los Angeles in ausgewählten Bars wie Melrose Umbrella, Roger Room und Hotel Figueroa erhältlich sein. Die Entwicklung der Partnerschaft zwischen Johnnie Walker und Sabrina Carpenter "Dieser Moment ist die perfekte Feier für unsere Partnerschaft mit Sabrina: Wir werden einen Go Go Highball auf ihre Fortschritte und die unglaublichen Meilensteine, die sie als Künstlerin erreicht hat, vor dem Hintergrund des größten Musikwochenendes erheben", sagte John Williams, Global Head of Whiskey bei Diageo. "Wir arbeiten Hand in Hand mit der neuesten Stimme in der Geschichte von Johnnie Walker und freuen uns darauf, weiterhin eine lebendige Energie in das Whisky-Erlebnis zu bringen." Dieses Wochenende des gemeinsamen Feierns markiert eine bedeutende und aufregende Entwicklung in der Partnerschaft zwischen Johnnie Walker und Sabrina Carpenter, die ursprünglich im Vorfeld der Short n' Sweet Tour im August 2025 begann. Durch die Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten wie Sabrina erzählt die Marke weiterhin einzigartige Geschichten des Fortschritts und gestaltet die Zukunft der Art und Weise, wie und wo die Menschen Johnnie Walker Black Label genießen, neu - von kultigen Stadien und Musikveranstaltungen bis hin zu Ausgehzielen in Los Angeles und darüber hinaus. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874019/Johnnie_Walker.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/johnnie-walker-stosst-mit-dem-go-go-highball-auf-das-grosste-wochenende-der-musik-an-302675580.html



