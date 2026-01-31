Hamburg - Der FC Bayern München hat auch am 20. Spieltag in der Fußball-Bundesliga nicht gewonnen. Beim Hamburger SV war am Samstagabend ein 2:2 und damit Punkteteilung das Resultat. Nach der Niederlage gegen Augsburg am letzten Spieltag dürften die Bayern nun endgültig nervös werden.Der HSV startete am Samstagabend mutig und aktiv, setzte die Bayern früh unter Druck und kam schnell zu eigenen Chancen. In der 31. Minute führte ein Foul von Joshua Kimmich zu einem Strafstoß für Hamburg. Fábio Vieira trat an und verwandelte sicher - der HSV ging verdient in Führung. Die Bayern hatten zwar mehr Ballbesitz, konnten aber lange Zeit nur wenige echte Torchancen kreieren. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit gelang es den Gästen, das Spiel zu stabilisieren.In der 42. Minute erzielten die Gäste aus München den Ausgleich: Nach einer Kombination über Serge Gnabry kam der Ball in den Strafraum, wo Harry Kane aus kurzer Distanz einnetzte. Der Treffer wurde zunächst vom VAR überprüft, blieb aber gültig. Mit diesem 1:1 ging es in die Pause.Nach dem Seitenwechsel brachten die Bayern sofort Schwung ins Spiel und gingen schon nach 43 Sekunden in Führung. Der eingewechselte Luis Diaz traf nach einem Zuspiel von Michael Olise - sein zehnter Saisontreffer. Der Rekordmeister schien nun die Partie zu kontrollieren, doch der HSV steckte nicht zurück.Hamburg blieb gefährlich und zeigte große Laufbereitschaft. Die Hausherren erarbeiteten sich zunehmend wieder Chancen und hatten sogar mehrere sehr gefährliche Momente, unter anderem ein spektakuläres Rettungsmanöver von Alphonso Davies auf der Linie. Kurz nach der Führung durch Bayern blieb der HSV aber dran - und wurde belohnt.In der 53. Minute gelang Hamburg der erneute Ausgleich. William Mikelbrencis setzte sich auf dem linken Flügel durch und flankte präzise in den Strafraum. Luka Vuskovic stieg hoch und köpfte den Ball aus kurzer Distanz unhaltbar ins Tor. Für den kroatischen Innenverteidiger war es bereits der vierte Saisontreffer - damit ist er der erfolgreichste Torschütze des HSV in dieser Saison.In der Schlussphase blieb die Partie offen und intensiv. Die Bayern versuchten, erneut die Kontrolle zu übernehmen, hatten aber überraschend wenige klare Abschlüsse. Der HSV verteidigte konsequent und setzte immer wieder Nadelstiche über Konter. Beide Teams wechselten mehrfach, um frische Impulse zu setzen, und die Partie blieb bis zum Ende umkämpft.Kurz vor Schluss gab's noch eine Gelbe Karte für Harry Kane, während Hamburg ebenfalls noch einmal wechselte und sich gegen die starke Münchner Offensive stemmte. Am Ende blieb es beim 2:2, ein Ergebnis, das die starke Leistung des HSV gegen den Spitzenreiter widerspiegelt und gleichzeitig zeigt, dass Bayern nicht alles problemlos durchsetzen konnte.Bayern-Verfolger Borussia Dortmund hat nun die Chance, mit einem Sieg am Sonntag gegen Heidenheim auf sechs Punkte an den Rekordmeister heranzukommen. Hamburg klettert auf Rang 13.