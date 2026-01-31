Kaiserslautern - Die SV 07 Elversberg hat das brisante Zweitliga-Duell beim 1. FC Kaiserslautern mit 3:1 für sich entschieden und damit ein starkes Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen gesetzt. In einer intensiven, teils hitzigen Partie erwies sich eine Szene kurz vor der Pause als spielentscheidend: Ein umstrittener Elfmeter für die Gäste, verbunden mit einer Roten Karte gegen den FCK, kippte das Spiel nachhaltig zugunsten der Saarländer.Vor stimmungsvoller Kulisse im Fritz-Walter-Stadion entwickelte sich von Beginn an ein offenes Spiel. Kaiserslautern trat mutig auf, presste hoch und kam früh zu gefährlichen Szenen, unter anderem durch Joly, der nach einer starken Kombination nur den Pfosten traf. Elversberg blieb jedoch stets gefährlich, vor allem bei schnellen Umschaltmomenten. Conté und Petkov tauchten mehrfach vor FCK-Keeper Krahl auf, ließen ihre Chancen aber zunächst liegen.Auffällig: Der rutschige Rasen machte beiden Teams zu schaffen und führte immer wieder zu ungewohnten Fehlern und Ausrutschern.Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse. Nach einem VAR-Eingriff entschied Schiedsrichter Deniz Aytekin auf Elfmeter für Elversberg, nachdem Lauterns Robinson bei einem Abschluss von Rohr am Trikot gezogen hatte. Eine äußerst knifflige Entscheidung, zumal Robinson zusätzlich die Rote Karte sah.Lukas Petkov verwandelte den Strafstoß souverän zur 1:0-Führung für die Gäste (45.+6). Doch der FCK zeigte Moral: Tief in der langen Nachspielzeit kam Kaiserslautern trotz Unterzahl noch zum Ausgleich, als ein Schuss von Skyttä von Elversbergs Rohr unglücklich ins eigene Tor abgefälscht wurde (45.+9). Mit einem 1:1 ging es in die Kabinen - trotz der numerischen Unterlegenheit der Hausherren.Im zweiten Durchgang machte sich die Unterzahl für Kaiserslautern zunehmend bemerkbar. Elversberg ließ den Ball ruhig laufen, kontrollierte das Geschehen und suchte geduldig die Lücken. In der 55. Minute zahlte sich das aus: Nach einer sehenswerten Kombination über Zimmerschied schob David Mokwa aus kurzer Distanz zur erneuten Führung ein.Die Roten Teufel bemühten sich, blieben kämpferisch und stellten taktisch um, doch echte Torgefahr entstand kaum noch. Elversberg verteidigte abgeklärt, gewann viele zweite Bälle und ließ kaum Konter zu.In der Schlussphase öffnete Kaiserslautern die Räume weiter, was Elversberg eiskalt ausnutzte. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld legte Petkov im Strafraum quer auf den eingewechselten Luca Schnellbacher, der aus kurzer Distanz zum 3:1 traf (86.) und die Partie endgültig entschied.In den letzten Minuten plätscherte das Spiel aus, kleinere Nickligkeiten führten noch zu Gelben Karten, am Ausgang änderte sich jedoch nichts mehr.Elversberg feierte einen verdienten Auswärtssieg, der vor allem auf der Überzahl und der reifen Spielkontrolle in der zweiten Halbzeit basierte. Mit nun 38 Punkten klettert die Mannschaft von der Kaiserlinde auf Tabellenplatz zwei und bleibt mittendrin im Aufstiegsrennen - nur einen Punkt hinter Schalke.Der 1. FC Kaiserslautern dagegen musste sich trotz leidenschaftlicher Leistung geschlagen geben. Die Rote Karte stellte sich als zu große Hypothek heraus. Mit 31 Punkten verlieren die Pfälzer vorerst den Anschluss an die oberen Plätze - und bleibt auf Rang sechs.