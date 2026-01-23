Trotz mehrerer Projektverkäufe wird PNE nach Darstellung von SMC-Research das EBITDA-Ziel verfehlen, da eine Prüfung der Projektpipeline zu Wertberichtigungen geführt hat. SMC-Analyst Holger Steffen hat sein Kursziel daraufhin reduziert, sieht den fairen Wert aber dennoch deutlich über der aktuellen Notierung.

PNE habe laut SMC-Research das EBITDA-Ziel für 2025, das zwischen 70 und 110 Mio. Euro gelegen habe, voraussichtlich nicht erreicht. Stattdessen sei nach aktuellem Stand mit einem Wert zwischen 45 und 60 Mio. Euro zu rechnen. Ursächlich dafür seien nicht liquiditätswirksame Wertberichtigungen auf Projekte vor allem in Kanada, Spanien und Rumänien, die aus einer Überprüfung der Projektpipeline resultieren, in deren Rahmen alle derzeit erkennbaren Risiken berücksichtigt worden seien. Bereinigt um diese Einmalbelastung hätte das EBITDA zwischen 70 und 80 Mio. Euro gelegen, so die Analysten.

Auch das liege allerdings etwas unter ihrer vorherigen Schätzung (83,5 Mio. Euro). Sie haben infolgedessen ihrer Margenerwartungen für 2026 und die Folgeperioden reduziert, gehen aber nach wie vor davon aus, dass PNE mit dem sukzessiven Ausbau des Portfolios und dem Wachstum des Projekt- und Servicegeschäfts künftig weitere deutliche Ertragsverbesserungen erzielen werde. Das spiegele sich in ihrem aktualisierten Kursziel wider, das trotz einer Reduktion mit 14,10 Euro immer noch deutlich über dem derzeitigen Börsenkurs liege und weiterhin das Urteil "Buy" rechtfertige.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.01.2026 um 8:30 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 15.01.2026 um 18:20 Uhr fertiggestellt und am 16.01.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

