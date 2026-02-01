Nach einer Woche voller Höhen und Tiefen rückt insbesondere Perseus Mining in den Fokus der Anleger. Das australische Bergbauunternehmen sorgte zunächst mit einem neuen Rekordhoch für Aufsehen, bevor ein abrupter Kurseinbruch die Euphorie dämpfte. Angesichts dieser starken Schwankungen bleibt die Entwicklung der Aktie ein spannendes Thema - besonders im Hinblick auf die bevorstehende Handelswoche, die für Investoren neue Chancen und Risiken bereithalten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS