Berlin - Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn (CDU), hat vorgeschlagen, Gründer und Unternehmer im Ausland mit einem Steueranreiz nach Deutschland zu locken. "Fakt ist, dass wir schauen müssen, wie wir Investoren attraktive Bedingungen bieten können. Sonst kommen die nicht", sagte Spahn dem "Handelsblatt" (Montagausgabe).



Der CDU-Politiker verwies auf Italien, das Steueranreize für Auswanderer anbietet, die ins Land ziehen. "Gerade aus den USA höre ich, dass viele Gründer und Unternehmer über eine Rückkehr nach Europa nachdenken", sagte Spahn. "Die Italiener haben den Trend früh erkannt und bieten solchen Leuten sehr attraktive steuerliche Vorteile für die ersten Jahre an."



Aus Spahns Sicht könnte das auch ein Ansatz für Deutschland sein. "Technisches Knowhow, Gründergeist und Investoren ins Land zu locken, finde ich klug." Der Unionsfraktionschef räumte ein, dass dies in der schwarz-roten Koalition möglicherweise schwierig umzusetzen sei. "In Deutschland führen solche Vorschläge gern zu reflexhafter Ablehnung, das weiß ich", sagte er. "Mehr Innovations- und Unternehmergeist könnten wir aber brauchen."





