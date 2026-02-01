An den Börsen geht es oft rasant zu: Kaum scheint sich ein Wertpapier auf einen Höhenflug zu begeben, folgt im nächsten Moment schon die Ernüchterung. Genau dieses spannende Wechselspiel aus Chancen und Risiken zeigt sich aktuell auch bei MP Materials. Während Anleger zum Wochenbeginn noch auf einen erfolgreichen Trade hoffen durften, wurden ihre Erwartungen nur wenig später jäh enttäuscht. Der von RuMaS in den Trading-Tipps genannte Einstiegskurs ...

