News Alarm! Super-Stratege wird Vorstand bei NurExone!!

Anzeige / Werbung

Eyal Gabbai war in einer Liste der 100 einflussreichsten Personen auf Platz 6 gelistet und war auch die rechte Hand des Premierministers.

Gabbai, hochrangiger Manager im Gesundheitswesen, der NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) künftig mit seinem Wissen und den Beziehungen zu Politik und Wirtschaft unterstützen wird, meint: "Ich habe mich für NurExone entschieden, weil mich die Stärke der Technologie und der wissenschaftlichen Expertise des Unternehmens sowie die disziplinierte Herangehensweise des Teams an die Entwicklung eines medizinischen Bereiches, in dem die derzeitigen Lösungen nicht ausreichend sind, überzeugen…"

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)] -

Herr Gabbai verfügt über umfassende Erfahrung im Gesundheitswesen und auf den internationalen Kapitalmärkten. Er ist derzeit Vorsitzender des Meuhedet Health Fund und zudem Vorsitzender von Medica Excel, einem privaten Krankenhausnetzwerk. Zuvor war er Generaldirektor im Büro des israelischen Premierministers und von 2002 bis 2007 war er Generaldirektor der israelischen Behörde für staatliche Unternehmen und leitete bedeutende Privatisierungen und Kapitalmarkttransaktionen mit einem Gesamterlös von über 5 Milliarden US-Dollar.

ADDING LARGE-SCALE HEALTHCARE SYSTEM AND CAPITAL MARKETS EXPERTISE

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) gab heute Änderungen in seinem Vorstand bekannt. Mit sofortiger Wirkung wurde Herr Eyal Gabbai in den Vorstand berufen und ersetzt damit Dr. Gadi Riesenfeld, der aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Dr. Riesenfeld wird NurExone weiterhin als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats unterstützen.

"Eyal Gabbai verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Gesundheitssysteme, Technologieeinführung und Marktimplementierung sowie über ein fundiertes Verständnis des Umfelds börsennotierter Unternehmen und regulierter Branchen. Seine Perspektive wird wertvoll sein, während wir die Plattform von NurExone weiterentwickeln und mit globalen Partnern, Akteuren des öffentlichen Marktes und Investoren zusammenarbeiten." - Yoram Drucker, Vorsitzender von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)

"Exosomenbasierte Therapien bergen ein erhebliches Potenzial, und NurExone treibt diesen Bereich mit klarem Fokus auf Daten und Umsetzung voran. Ich schätze auch die zweigleisige Strategie des Unternehmens: die Verfolgung kurzfristiger Chancen durch Exosomenlieferungen und Kooperationen, während gleichzeitig langfristiges Potenzial durch die Weiterentwicklung eigener Wirkstoffkandidaten geschaffen wird." - Eyal Gabbai

News Fazit:

Was tut dieser Kapazunder bei einem Micro-Cap-Unternehmen wie NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)? Wir sind uns sicher, dass Herr Gabbai erkannt hat, dass für ihn die Möglichkeit besteht, an etwas wirklich Großem mitzuarbeiten, dass die Medizin komplett revolutionieren und reformieren kann.

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) gab kürzlich bekannt, dass es Menschen mit ihrem ExoPTEN-Medikament behandeln möchte, die entweder Querschnittlähmung oder "Grüner Star", der zur Erblindung führt, als Diagnose haben - noch VOR der Initiierung des FDA-Zulassungsprozesses (gleich mehr dazu)! In Laborversuchen zeigte sich, dass komplett querschnittgelähmte Ratten noch der Injektion von ExoPTEN wieder zu laufen lernten, aber auch dass sich geschädigte Sehnerven, wie sie beim "Grünen Star" auftreten, wieder fast vollständig regenerierten - Beides ein noch nie dagewesener Erfolg in der Medizingeschichte!

Es gibt kein zweites Biotech-Unternehmen, das Ähnliches vorzuweisen vermag! NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) ist absolut einzigartig und dadurch auch eine einzigartige Chance für Investoren! Meinung der Redaktion

Übersicht - ExoPTEN und First-In-Human-Tests

Das Kernforschungsfeld von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) ist die Entwicklung einer Exosom-basierten Therapieplattform. Exosomen sind winzige, von Stammzellen abgesonderte Vesikel, die als natürliche Botenstoffe dienen und Wirkstoffe gezielt zu verletztem Gewebe transportieren können.Der Medikamentenkandidat des Unternehmens heißt ExoPTEN und erzielte im Tiermodell beachtenswerte Erfolge:

Nach der Durchtrennung des Rückenmarks wurden querschnittgelähmte Ratten nach der Verabreichung von ExoPTEN wieder mobil

Gequetschte Sehnerven regenerierten sich nach der Verabreichung von ExoPTEN im Rattenmodell fast zu 100%

Jetzt will man offenbar das Medikament zum ersten Mal an menschlichen Patienten erproben und plant dafür eine Kleinserienproduktion von ExoPTEN:

NurExone Plans Small-Scale of ExoPTEN Clinical Manufacturing in Preparation for FUTURE First in Human Use Pathways

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) hat begonnen, mit einem israelischen Produktionspartner zusammenzuarbeiten, um eine GMP-basierte Kleinserienfertigung seines führenden Kandidaten ExoPTEN zu unterstützen, um das Medikament, vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigung, im Zuge eines First-InHuman-Freiwilligen-Programms an freiwilligen menschlichen Patienten zu erproben.

Als ob das nicht spektakulär genug wäre, präsentierte man zuletzt Laborergebnisse, die man nicht für möglich halten würde!

NurExone Reports Anti-Inflammatory Activity of Its Exosomes in Lab Analysis

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) gab heute neue Labordaten bekannt, die belegen, dass die firmeneigenen Exosomen die Entzündungsaktivität im Vergleich zu unbehandelten Zellen und handelsüblichen Exosomenprodukten signifikant reduzieren.

Schwarz: Entzündete Zellen, Orange: Behandelt mit fremden Exosomen (1E10) , Blau: Behandelt mit NurExone-Exosomen in verschiedenen Konzentrationen (1E10, 1E9, 1E8)

Die Exosomen von NurExone reduzierten den Spiegel von IL-6, einem wichtigen Entzündungssignalmolekül, um mehr als 86% im Vergleich zu unbehandelten entzündeten Zellen, selbst bei der niedrigsten getesteten Konzentration (Abbildung). Diese Reduktion blieb über alle getesteten Konzentrationen hinweg konstant, was auf eine starke intrinsische entzündungshemmende Wirkung hinweist. Auch für TNF-alpha, ein weiteres zentrales Entzündungssignal, zeigten die Exosomen von NurExone eine deutliche konzentrationsabhängige Reaktion: Mit steigender Konzentration nahm die Entzündungssignalisierung weiter ab und erreichte bei der höchsten getesteten Konzentration Reduktionen von über 60% im Vergleich zur unbehandelten entzündeten Kontrolle (Abbildung 1B).

Im Gegensatz dazu zeigten kommerziell erhältliche Exosomenprodukte in den analysierten Konzentrationen keine oder nur eine geringe Reduktion beider Entzündungssignale.

Es drängen sich interessante Fragen auf:

Könnten die "Super-Exosomen" von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU ) eine eigene Therapieform gegen chronische Entzündungen sein?

) eine eigene Therapieform gegen chronische Entzündungen sein? Funktioniert die ExoPTEN Therapie deshalb so gut, weil die entzündungshemmende Wirkung der "Super-Exosomen" von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU ) so hervorragend ist?

NurExone Biologic Inc.*

ISIN: CA67059R1091 , WKN: A3DNSU , TSXV: NRX , Valor: 119876063

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) ist ein an der TSX-V notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für eine biologisch gesteuerte ExoTherapie unter Verwendung von Exosomen als Medikamentenverabreichungssystem der nächsten Generation entwickelt. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN, zielt auf die neuronale Regeneration und Genesung bei Patienten ab, die eine akute Rückenmarksverletzung erlitten haben.

Bemerkenswert ist, dass ExoPTEN von der Food and Drug Administration den Orphan-Drug-Status erhalten hat, was seine potenzielle Bedeutung für diese Patienten unterstreicht. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive weltweite Lizenz des Technion und der Universität Tel Aviv für die Entwicklung und Kommerzialisierung der Technologie.

Die Eureka Kommission scheint ebenso begeistert:

Eureka wurde bereits 1985 als Vereinbarung zwischen 18 Ländern und der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Marktintegration zu fördern und die Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung zu unterstützen. Seitdem hat sich Eureka auf 47 Länder ausgeweitet, die Organisationen mit nationalen Mitteln unterstützen.

Quelle: Börse-Express

Mit Exsosomen Medikamente der Zukunft entwickeln

Exosomen, auf deren Verwendung die Technologie von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) basiert, sind Partikel, die unter anderem bei der Vermehrung von Stammzellen entstehen. Eine herausragende Eigenschaft von Exosomen ist, dass sie nach Verletzungen oder in akuten Phasen einer Krankheit körpereigene regenerative Prozesse anregen können. Beispielsweise wurde festgestellt, dass Exosomen aus mesenchymalen Stammzellen mehrere Prozesse aktivieren, die für die Reparatur von Knochenbrüchen und die Wundheilung wichtig sind. Diese Exosomen sind auch an der Regulation von immunvermittelten Reaktionen und entzündungshemmenden Prozessen beteiligt. Die Exosomenforschung gilt für zahlreiche Erkrankungen als der heilige Gral und darum wird auch viel Kapital investiert:

Roche ( SIX: ROG ) investiert 36 Mio. USD in Puretech ( NASDAQ: PRTC )- bis zu 1 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

) investiert 36 Mio. USD in Puretech ( )- bis zu 1 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren Takeda ( TOKYO: 4502 ) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 44 Mio. USD - bis zu 838 Mio. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 44 Mio. USD - bis zu 838 Mio. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren Eli Lilly ( NYSE: LLY ) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 20 Mio. USD - bis zu 1,2 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

Nurexone - ExoPTEN Nasenspray heilt Querschnittlämung?

Die Exosomen werden bei der Technologie von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) sozusagen als "Träger" verwendet, die modifizierte siRNA in sich haben. Vereinfacht gesagt finden die Exosomen die beschädigten Nervenstränge und die modifizierte siRNA ist für die Heilung verantwortlich.

In präklinischen Tierstudien mit einem vollständig durchtrennten Rückenmark führte die intranasale Verabreichung von ExoPTEN zu einer signifikanten motorischen Verbesserung, sensorischen Erholung und einer schnelleren Wiederherstellung des Harnreflexes.

Funktionswiederherstellung

Das MRI zeigt klar die fast vollständige Wiederherstellung des durchtrennten Rückenmarks. Dies ist auch in einem beeindruckenden Video zu sehen. Die Ratte, der zuvor das Rückenmark durchtrennt wurde, hat nach der Behandlung mit dem ExoPTEN ihre Motorik wieder zurückerlangt.

Fazit:

Würden Sie nicht auch verleitet sein, diese Technologie als Wunder zu bezeichnen, nachdem Sie jetzt das Video und die Fakten kennen. Ich denke schon - aber ein Wunder ist oft nur eine einmalige Sache und NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) arbeitet daran, dieses Wunder beliebig oft reproduzierbar zu machen und ich bin fest davon überzeugt, dass dies gelingen kann und der ExoPTEN zur Standard-Behandlung bei Querschnittslähmung werden kann.

Überlegen Sie selbst, ob die Aussicht auf ein derart beispielloses Verfahren/Medikament nicht das Risiko wert sein könnte, in diesen Pennystock zu investieren!

Hinweis - Disclaimer

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilung von der NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und der NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) eine laufende Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult/bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Enthaltene Werte: CA67059R1091