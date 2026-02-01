Nach einer überaus turbulenten Handelswoche richten sich die Blicke bereits auf die neue Handelswoche und damit auf den neuen Monat. Der Januar gestaltete sich für den Dax durchaus ambivalent. Dem Index gelang zunächst ein robuster Start in das Börsenjahr. Nicht zuletzt geopolitische Faktoren (Stichwort Trumps Zolldrohungen in der Grönlandfrage) kühlten die Kaufstimmung nachhaltig ab. Nachdem sich Trumps Zolldrohung bis auf Weiteres in Luft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
