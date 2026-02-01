© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaEuropa erhöht seine Verteidigungsbudgets weiter und Morgan Stanley ordnet den gesamten Sektor neu. Während Rheinmetall seine Spitzenposition behauptet, rückt im Aero-Bereich ein anderer Titel nach ganz oben.Die europäische Luftfahrt- und Rüstungsindustrie geht mit Rückenwind in die Berichtssaison. Morgan Stanley rechnet damit, dass die meisten Unternehmen ihre Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 erfüllen oder übertreffen werden. Entscheidend für die Kursentwicklung seien jedoch weniger die anstehenden Zahlen, sondern die Erwartungen für 2026. Analyst Ross Law betont, er sehe "begrenzte Neigung zu Konservativismus" und misst den Managementausblicken für 2026 größeres Gewicht bei als den …Den vollständigen Artikel lesen
