Dresden - Zum Abschluss des 20. Spieltags der 2. Bundesliga haben sich Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld 1:1 getrennt.



Dresden ging zunächst in der ersten Halbzeit durch ein Tor von Christoph Daferner in Führung. Der Treffer fiel in der 43. Minute nach einer Ecke von Jonas Sterner, bei der Daferner höher stieg als die Abwehrspieler der Arminia und den Ball ins Netz köpfte. In den wenigen Minuten bis zur Halbzeitpause blieb es bei der knappen Führung der Hausherren, obwohl beide Mannschaften weitere Chancen hatten.



In der zweiten Halbzeit erhöhte Bielefeld den Druck und kam schließlich in der 67. Minute durch einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Tim Handwerker verwandelte den Strafstoß sicher ins rechte Eck, nachdem Momuluh im Strafraum von Alexander Rossipal zu Fall gebracht worden war. Trotz weiterer Bemühungen beider Teams blieb es letztendlich beim 1:1.



Die Sachsen klettern durch den Punktgewinn auf den 16. Platz und verlassen damit die direkten Abstiegsränge, während Bielefeld auf dem 14. Rang steht. Für die Ostwestfalen geht es am kommenden Sonntag gegen Braunschweig weiter, Dresden ist am Vortag auf Schalke gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn 07 2:1, Hertha BSC - SV Darmstadt 98 2:2.





