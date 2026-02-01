Die neue Handelswoche steht vor der Tür und eröffnet Anlegern, die sich strategisch positionieren, vielversprechende Chancen für erfolgreiche Trades. Die gründliche Auswertung einer umfangreichen Watchlist, die rund 1.000 verschiedene Werte umfasst, hat erneut einige interessante Aktien identifiziert, bei denen ein Einstieg lohnenswert erscheinen könnte.Bemerkenswert ist der gewählte Analyseansatz: Auf den Einsatz technischer Hilfsmittel wie Chart-Scanner ...

