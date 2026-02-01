Die neue Handelswoche steht unmittelbar bevor und bietet für Anleger, die sich strategisch positioniert haben, attraktive Chancen auf erfolgreiche Trades. Die sorgfältige Analyse meiner umfangreichen Watchlist, die rund 1.000 verschiedene Werte umfasst, hat erneut einige interessante Aktien hervorgebracht, bei denen sich ein Einstieg voraussichtlich lohnen könnte.Bemerkenswert ist dabei mein Ansatz: Ich verzichte bewusst auf den Einsatz technischer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.