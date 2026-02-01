Inmitten turbulenter Zeiten an den Finanzmärkten rücken die Edelmetalle Gold und Silber ins Rampenlicht - und sorgen mit spektakulären Kursbewegungen für Nervenkitzel bei Anlegern und Experten. Innerhalb weniger Stunden hat sich das Blatt gewendet: Einst als sichere Häfen gefeiert, erleben diese Rohstoffe plötzlich extreme Preisschwankungen und werfen ein Schlaglicht auf die unberechenbare Dynamik von Spekulation und Marktpsychologie. Doch ist ein ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.