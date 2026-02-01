Die SKion GmbH von Susanne Klatten hat überraschend ihre Nordex-Anteile verkauft. Diese Entscheidung sorgte für Unsicherheit am Markt. Nun warten alle gespannt auf die kommenden Geschäftszahlen, die für den weiteren Kurs des Windkraftunternehmens entscheidend sein könnten.Laut einer am 30. Januar veröffentlichten Pressemitteilung auf der Unternehmenswebsite hat die SKion GmbH, die Beteiligungsgesellschaft von Susanne Klatten, ihren Anteil von 2,96 ...

