Dortmund - Borussia Dortmund hat am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim mit 3:2 gewonnen.



Die Partie begann mit einer frühen Führung für Dortmund durch Waldemar Anton, der nach einer Ecke erfolgreich abstaubte. Heidenheim zeigte sich jedoch kämpferisch und glich kurz vor der Halbzeit durch Julian Niehues aus, der nach einem Querpass von Mathias Honsak traf.



In der zweiten Halbzeit drehte Heidenheim das Spiel zunächst durch ein weiteres Tor von Niehues, der aus der Distanz erfolgreich war. Doch Dortmund reagierte schnell: Serhou Guirassy erzielte innerhalb weniger Minuten zwei Tore und brachte die Gastgeber wieder in Führung. Trotz eines verschossenen Elfmeters von Guirassy in der Schlussphase blieb Dortmund am Drücker und sicherte sich den Sieg.



Heidenheim versuchte bis zum Schluss, den Ausgleich zu erzielen, konnte jedoch die Dortmunder Abwehr nicht mehr überwinden. Mit diesem Sieg rückt Borussia Dortmund auf sechs Punkte an die Tabellenspitze heran.





