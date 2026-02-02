EQS-News: ROHM Co., Ltd. / Schlagwort(e): Produkteinführung

KYOTO, Japan, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- ROHM Co., Ltd. hat die LDO-Regler-ICs der "BD9xxN5 Series" mit 500 mA Ausgangsstrom entwickelt, die mit der firmeneigenen ultrastabilen Regelungstechnologie "Nano Cap " ausgestattet sind. Die Serie ist für Anwendungen mit 12- bzw. 24-Volt-Primärversorgung ausgelegt, wie sie in Fahrzeugelektronik, Industrieausrüstung sowie in der Kommunikationsinfrastruktur eingesetzt werden. Kennzahlen: Produktmerkmale

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202601202706/_prw_PI1fl_0F05utFG.jpg In den vergangenen Jahren wird bei elektronischen Geräten eine höhere Packungsdichte bei gleichzeitig kleineren Bauformen verlangt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und Platz einzusparen sowie mehr Designflexibilität zu erzielen, müssen Netzteil-ICs auch mit Kondensatoren geringer Kapazität stabil arbeiten. Um diese Herausforderung zu bewältigen, entwickelte ROHM 2022 den LDO-Regler "BD9xxN1 Series" (150 mA Ausgangsstrom) mit der firmeneigenen ultrastabilen Regelungstechnologie "Nano Cap ". Die neu entwickelte BD9xxN5 Series baut auf dem Erfolg der BD9xxN1 Series auf, indem sie den Ausgangsstrom auf 500 mA erhöht - mehr als dreimal so hoch wie zuvor - und damit die Eignung für Anwendungen mit höherer Leistungsanforderung deutlich erweitert. Zusätzlich wird eine sehr geringe Ausgangsspannungswelligkeit von ca. 250 mV (bei einer Laststromänderung von 1 mA auf 500 mA innerhalb von 1 Mikrosekunde) bereits mit einer kleinen Ausgangskapazität von nur 470 nF (typisch) erreicht. Dies trägt sowohl zur Platzersparnis als auch zu größerer Flexibilität bei der Bauteilauswahl bei. "Neue" BD9xxN5 Series: https://www.rohm.com/products/power-management/linear-regulators?page=1&SearchWord=n5parametricSearch BD9xxN1 Series: https://www.rohm.com/products/power-management/linear-regulators?SearchWord=n1&OutputCurrent_num=(0.15,0.15)parametricSearch Kennzahlen: Wichtige Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202601202706-O1-06osc1Cn.pdf Darüber hinaus stellt ROHM hochpräzise SPICE-Modelle, darunter "ROHM Real Model", für eine genaue Simulation bereit. Diese können von der offiziellen Website von ROHM heruntergeladen werden. Kennzahlen: Was ist die Nano Cap Technologie?

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202601202706-O2-rEwFZUbE.pdf Pressemitteilung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2026-01-27_news_ldo&defaultGroupId=false Informationen zu ROHM: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202601202706-O3-sUd9PthJ.pdf Logo:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202601202706/_prw_PI2fl_0cpVs532.jpg Offizielle Website: https://www.rohm.com/ View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rohms-neue-ldo-regler-mit-500-ma-ausgangsstrom-sorgen-selbst-mit-ultrakleinen-kondensatoren-fur-stabilen-betrieb-302675833.html



