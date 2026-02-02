© Foto: Richard Drew/AP/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Schweiz: Julius Bär, Jahreszahlen 12:00 Uhr, Italien: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen 13:00 Uhr, USA: Walt Disney, Q1-Zahlen 22:05 Uhr, USA: Palantir, Q4-Zahlen Deutschland: Gea Group, Pre-Close Call Niederlande: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt …Den vollständigen Artikel lesen
