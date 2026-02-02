EMP Metals wechselt von Genehmigungen zur Umsetzung - Project Aurora tritt in die nächste operative Phase ein

Anzeige / Werbung
Während sich die Lithium-Märkte beschleunigen und Kapital zunehmend in umsetzungsreife Projekte zurückfließt, entscheidet heute nicht mehr allein Ressourcengröße oder langfristige Wirtschaftlichkeitsstudie über Erfolg.
Der wahre Unterschied liegt in der Geschwindigkeit der Umsetzung.
Mit zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Pressemitteilungen vom 29. und 30. Januar 2026 hat EMP Metals dem Markt ein klares Signal gesendet:
Project Aurora ist nicht länger Planung - es ist aktive Umsetzung.
Von Antragstellung zur Genehmigung - innerhalb von 24 Stunden
Am 29. Januar meldete EMP Metals die Einreichung der erforderlichen Genehmigungsanträge beim Saskatchewan Ministry of Energy and Resources für die Wiedereinbringung und Erprobung eines Brackwasser-Bohrlochs in unmittelbarer Nähe der Project-Aurora-Demonstrationsanlage im Viewfield-Gebiet im Südosten Saskatchewans.
Wesentliche Punkte:
- Die Grundwasser-Testgenehmigung wurde bereits von der Water Security Agency erteilt
- Es handelt sich um ein bestehendes Bohrloch, was Zeit und Kosten spart
- Die Brackwasserquelle dient der Erzeugung von Prozesswasser für die Aurora-Anlage
Keine 24 Stunden später folgte die nächste Meldung:
Die Genehmigungen waren erteilt.
Und die Arbeiten hatten bereits begonnen.
Servicerigg mobilisiert - Feldarbeiten starten umgehend
Am 30. Januar bestätigte EMP Metals den Erhalt sämtlicher Genehmigungen sowohl vom Saskatchewan Ministry of Energy and Resources als auch von der Water Security Agency.
Die operative Umsetzung folgte sofort:
- Erd- und Standortvorbereitungen bereits im Gange
- Ein Service-Bohrgerät wurde mobilisiert
- Beginn der Arbeiten in der darauffolgenden Woche geplant
Das ist der Unterschied, den eine erstklassige Jurisdiktion macht.
Keine Verzögerungen.
Keine regulatorischen Schleifen.
Kein Stillstand.
Warum das Brackwasser-Bohrloch strategisch entscheidend ist
Auf den ersten Blick mag ein Brackwasser-Bohrloch wie ein technisches Detail wirken.
In Wirklichkeit ist es ein zentrales Schlüsselelement für die Skalierung einer Lithium-Produktion.
Das Bohrloch ermöglicht:
- den Zugang zu niedrig salzhaltigem, nicht trinkbarem Wasser
- die Umwandlung in sauberes Prozesswasser
- keine Konkurrenz zu Frischwasser für Landwirtschaft oder Trinkwasserversorgung
- eine nachhaltige, genehmigungsfähige Skalierung
COO Paul Schubach bringt es klar auf den Punkt:
"Während wir Project Aurora vorantreiben, nutzen wir eine Brackwasserquelle zur Erzeugung von sauberem Prozesswasser, das nicht mit traditionellen Süßwasserquellen für Landwirtschaft oder Trinkwasserversorgung konkurriert."
Das ist nicht nur technisch sinnvoll, sondern auch regulatorisch und gesellschaftlich entscheidend.
Saskatchewan: Ein Lehrbeispiel für effiziente Genehmigungsprozesse
Die Geschwindigkeit dieser Entwicklung unterstreicht einen oft unterschätzten Vorteil von EMP Metals: die Jurisdiktion.
Saskatchewan steht erneut für:
- schnelle, transparente Genehmigungsprozesse
- klare regulatorische Strukturen
- aktive Unterstützung verantwortungsvoller Rohstoffentwicklung
- enge Zusammenarbeit zwischen Behörden, Gemeinden und Unternehmen
Schubach dazu:
"Wir können die Bedeutung der gestrafften Genehmigungsverfahren in Saskatchewan nicht hoch genug einschätzen. Sie ermöglichen es uns, die Arbeiten ohne Verzögerung aufzunehmen."
In einem Sektor, in dem Genehmigungen häufig Jahre dauern, ist das ein massiver Wettbewerbsvorteil.
Project Aurora: Von Infrastruktur zu Optimierung
Das Brackwasser-Programm ist direkt in das Gesamtkonzept von Project Aurora eingebettet - einer vollständig integrierten, direkt am Bohrloch angeschlossenen Demonstrationsanlage für Lithium-Extraktion und -Raffination.
Project Aurora wurde konzipiert, um:
- Roh-Lithiumsole direkt am Bohrloch zu verarbeiten
- gereinigtes und konzentriertes Lithiumchlorid (CLC) zu erzeugen
- ein kontinuierliches, modulares Hub-and-Spoke-System zu testen
- reale Betriebsdaten zur Ent-Risikierung der kommerziellen Skalierung zu liefern
Das Projekt ist eine gemeinsame Initiative von EMP Metals und Saltworks Technologies, einem der führenden Technologieanbieter für fortschrittliche Wasser- und Lithium-Systeme.
Von der Demonstration zur kommerziellen Anlage
Project Aurora ist nicht das Endziel.
Es ist die Brücke.
Auf Basis der gewonnenen Daten wird Saltworks:
- ein vollskaliges kommerzielles Anlagendesign entwickeln
- belastbare CAPEX- und OPEX-Schätzungen liefern
- für eine modulare Raffinerie mit über 3.000 Tonnen Jahreskapazität
- aufgebaut aus wiederholbaren, standardisierten Einheiten
Das ist ein fundamentaler Unterschied zu klassischen Lithium-Megaprojekten.
Es ist industrielle Replikation statt Einmal-Risiko.
EMP Metals öffnet sich dem europäischen Kapitalmarkt
Parallel zum operativen Fortschritt meldete EMP Metals einen weiteren strategischen Schritt:
Die Aufnahme des Handels an der Tradegate Exchange in Deutschland.
Tradegate ist:
- eine der liquidesten, retail-orientierten Börsen Europas
- besonders relevant für deutsche Privatanleger
- bekannt für lange Handelszeiten und hohe Liquidität
EMP Metals ist nun gelistet an:
- Canadian Securities Exchange (CSE: EMPS)
- OTCQB in den USA (OTCQB: EMPPF)
- Frankfurter & Tradegate Exchange Wertpapierbörse (FSE: 9ST WKN: A3C8EG)
Diese Notierung erhöht Sichtbarkeit, Zugänglichkeit und Handelsvolumen für europäische Investoren deutlich.
Warum diese beiden Meldungen gemeinsam entscheidend sind
Jede Meldung für sich ist positiv.
Zusammen zeigen sie ein klares Bild:
EMP Metals:
- schreitet operativ vor Ort voran
- profitiert von schnellen Genehmigungen
- baut die Basis für kommerzielle Skalierung
- und erweitert gleichzeitig den Zugang zu internationalem Kapital
Das ist das Profil eines Unternehmens, das den Übergang von Entwicklung zu Umsetzung vollzieht.
Der größere Zusammenhang
Lithiumpreise steigen.
Das Angebot wird politisch begrenzt.
Regierungen priorisieren sichere, heimische Versorgung.
Kapital sucht umsetzungsreife Projekte.
In diesem Umfeld gewinnen Unternehmen, die schnell, verantwortungsvoll und glaubwürdig handeln.
EMP Metals erfüllt genau diese Kriterien.
Fazit
Innerhalb von nur zwei Tagen hat EMP Metals:
- Genehmigungen beantragt
- Genehmigungen erhalten
- ein Servicerigg mobilisiert
- Feldarbeiten gestartet
- und den europäischen Kapitalmarktzugang erweitert
Das ist keine Theorie.
Das ist Umsetzung.
Während Project Aurora weiter voranschreitet und die kommerzielle Planung beschleunigt wird, positioniert sich EMP Metals dort, wo institutionelles Kapital sein will: vor der Kurve - nicht dahinter.
