EMP Metals wechselt von Genehmigungen zur Umsetzung - Project Aurora tritt in die nächste operative Phase ein

Anzeige / Werbung

Während sich die Lithium-Märkte beschleunigen und Kapital zunehmend in umsetzungsreife Projekte zurückfließt, entscheidet heute nicht mehr allein Ressourcengröße oder langfristige Wirtschaftlichkeitsstudie über Erfolg.

Veröffentlicht im Auftrag von EMP Metals Corp.

Der wahre Unterschied liegt in der Geschwindigkeit der Umsetzung.

Mit zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Pressemitteilungen vom 29. und 30. Januar 2026 hat EMP Metals dem Markt ein klares Signal gesendet:

Project Aurora ist nicht länger Planung - es ist aktive Umsetzung.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



Von Antragstellung zur Genehmigung - innerhalb von 24 Stunden

Am 29. Januar meldete EMP Metals die Einreichung der erforderlichen Genehmigungsanträge beim Saskatchewan Ministry of Energy and Resources für die Wiedereinbringung und Erprobung eines Brackwasser-Bohrlochs in unmittelbarer Nähe der Project-Aurora-Demonstrationsanlage im Viewfield-Gebiet im Südosten Saskatchewans.

Wesentliche Punkte:

Die Grundwasser-Testgenehmigung wurde bereits von der Water Security Agency erteilt

Es handelt sich um ein bestehendes Bohrloch , was Zeit und Kosten spart

, was Zeit und Kosten spart Die Brackwasserquelle dient der Erzeugung von Prozesswasser für die Aurora-Anlage

Keine 24 Stunden später folgte die nächste Meldung:

Die Genehmigungen waren erteilt.

Und die Arbeiten hatten bereits begonnen.

Servicerigg mobilisiert - Feldarbeiten starten umgehend

Am 30. Januar bestätigte EMP Metals den Erhalt sämtlicher Genehmigungen sowohl vom Saskatchewan Ministry of Energy and Resources als auch von der Water Security Agency.

Die operative Umsetzung folgte sofort:

Erd- und Standortvorbereitungen bereits im Gange

Ein Service-Bohrgerät wurde mobilisiert

Beginn der Arbeiten in der darauffolgenden Woche geplant

Das ist der Unterschied, den eine erstklassige Jurisdiktion macht.

Keine Verzögerungen.

Keine regulatorischen Schleifen.

Kein Stillstand.

Warum das Brackwasser-Bohrloch strategisch entscheidend ist

Auf den ersten Blick mag ein Brackwasser-Bohrloch wie ein technisches Detail wirken.

In Wirklichkeit ist es ein zentrales Schlüsselelement für die Skalierung einer Lithium-Produktion.

Das Bohrloch ermöglicht:

den Zugang zu niedrig salzhaltigem, nicht trinkbarem Wasser

die Umwandlung in sauberes Prozesswasser

keine Konkurrenz zu Frischwasser für Landwirtschaft oder Trinkwasserversorgung

für Landwirtschaft oder Trinkwasserversorgung eine nachhaltige, genehmigungsfähige Skalierung

COO Paul Schubach bringt es klar auf den Punkt:

"Während wir Project Aurora vorantreiben, nutzen wir eine Brackwasserquelle zur Erzeugung von sauberem Prozesswasser, das nicht mit traditionellen Süßwasserquellen für Landwirtschaft oder Trinkwasserversorgung konkurriert."

Das ist nicht nur technisch sinnvoll, sondern auch regulatorisch und gesellschaftlich entscheidend.

Saskatchewan: Ein Lehrbeispiel für effiziente Genehmigungsprozesse

Die Geschwindigkeit dieser Entwicklung unterstreicht einen oft unterschätzten Vorteil von EMP Metals: die Jurisdiktion.

Saskatchewan steht erneut für:

schnelle, transparente Genehmigungsprozesse

klare regulatorische Strukturen

aktive Unterstützung verantwortungsvoller Rohstoffentwicklung

enge Zusammenarbeit zwischen Behörden, Gemeinden und Unternehmen

Schubach dazu:

"Wir können die Bedeutung der gestrafften Genehmigungsverfahren in Saskatchewan nicht hoch genug einschätzen. Sie ermöglichen es uns, die Arbeiten ohne Verzögerung aufzunehmen."

In einem Sektor, in dem Genehmigungen häufig Jahre dauern, ist das ein massiver Wettbewerbsvorteil.

Project Aurora: Von Infrastruktur zu Optimierung

Das Brackwasser-Programm ist direkt in das Gesamtkonzept von Project Aurora eingebettet - einer vollständig integrierten, direkt am Bohrloch angeschlossenen Demonstrationsanlage für Lithium-Extraktion und -Raffination.

Project Aurora wurde konzipiert, um:

Roh-Lithiumsole direkt am Bohrloch zu verarbeiten

zu verarbeiten gereinigtes und konzentriertes Lithiumchlorid (CLC) zu erzeugen

zu erzeugen ein kontinuierliches, modulares Hub-and-Spoke-System zu testen

zu testen reale Betriebsdaten zur Ent-Risikierung der kommerziellen Skalierung zu liefern

Das Projekt ist eine gemeinsame Initiative von EMP Metals und Saltworks Technologies, einem der führenden Technologieanbieter für fortschrittliche Wasser- und Lithium-Systeme.

Von der Demonstration zur kommerziellen Anlage

Project Aurora ist nicht das Endziel.

Es ist die Brücke.

Auf Basis der gewonnenen Daten wird Saltworks:

ein vollskaliges kommerzielles Anlagendesign entwickeln

entwickeln belastbare CAPEX- und OPEX-Schätzungen liefern

liefern für eine modulare Raffinerie mit über 3.000 Tonnen Jahreskapazität

aufgebaut aus wiederholbaren, standardisierten Einheiten

Das ist ein fundamentaler Unterschied zu klassischen Lithium-Megaprojekten.

Es ist industrielle Replikation statt Einmal-Risiko.

EMP Metals öffnet sich dem europäischen Kapitalmarkt

Parallel zum operativen Fortschritt meldete EMP Metals einen weiteren strategischen Schritt:

Die Aufnahme des Handels an der Tradegate Exchange in Deutschland.

Tradegate ist:

eine der liquidesten, retail-orientierten Börsen Europas

besonders relevant für deutsche Privatanleger

bekannt für lange Handelszeiten und hohe Liquidität

EMP Metals ist nun gelistet an:

Canadian Securities Exchange (CSE: EMPS)

OTCQB in den USA (OTCQB: EMPPF)

Frankfurter & Tradegate Exchange Wertpapierbörse (FSE: 9ST WKN: A3C8EG)

Diese Notierung erhöht Sichtbarkeit, Zugänglichkeit und Handelsvolumen für europäische Investoren deutlich.

Warum diese beiden Meldungen gemeinsam entscheidend sind

Jede Meldung für sich ist positiv.

Zusammen zeigen sie ein klares Bild:

EMP Metals:

schreitet operativ vor Ort voran

voran profitiert von schnellen Genehmigungen

baut die Basis für kommerzielle Skalierung

und erweitert gleichzeitig den Zugang zu internationalem Kapital

Das ist das Profil eines Unternehmens, das den Übergang von Entwicklung zu Umsetzung vollzieht.

Der größere Zusammenhang

Lithiumpreise steigen.

Das Angebot wird politisch begrenzt.

Regierungen priorisieren sichere, heimische Versorgung.

Kapital sucht umsetzungsreife Projekte.

In diesem Umfeld gewinnen Unternehmen, die schnell, verantwortungsvoll und glaubwürdig handeln.

EMP Metals erfüllt genau diese Kriterien.

Fazit

Innerhalb von nur zwei Tagen hat EMP Metals:

Genehmigungen beantragt

Genehmigungen erhalten

ein Servicerigg mobilisiert

Feldarbeiten gestartet

und den europäischen Kapitalmarktzugang erweitert

Das ist keine Theorie.

Das ist Umsetzung.

Während Project Aurora weiter voranschreitet und die kommerzielle Planung beschleunigt wird, positioniert sich EMP Metals dort, wo institutionelles Kapital sein will: vor der Kurve - nicht dahinter.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: CA26871G1054