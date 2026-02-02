DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DWP BANK - Nicht nur das Geschäft der Neobroker, sondern auch das Geschäft der in der Wertpapierabwicklung in Deutschland führenden DWP Bank brummt. Wie die im vergangenen Jahr in den Vorstand aufgerückte Kristina Lindenbaum im Interview der Börsen-Zeitung sagt, wickelte das Institut im vergangenen Jahr 63,3 Millionen Transaktionen ab - fast 10 Millionen mehr als im Vorjahr. Und dieser Trend setze sich nahtlos fort. Neben der gestiegenen Volatilität infolge globaler Handelskonflikte und geopolitischer Spannungen gebe es auch eine sehr erfreuliche Ursache für den Anstieg, sagt Lindenbaum: "Es entwickelt sich eine Wertpapierkultur, und das vor allem auch bei den jüngeren Menschen." Seit 2024 hätten rund 2,2 Millionen Menschen in Deutschland ein Depot eröffnet und die Hälfte davon sei, wie auch die DWP-Vorständin selbst, jünger als 40 Jahre. (Börsen-Zeitung)

CAPGEMINI - Europas größter Technologie-Dienstleister hat ein Amerika-Problem: Die US-Tochter des französischen Konzerns Capgemini arbeitet mit der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE von US-Präsident Donald Trump zusammen - jener Organisation, die wegen ihres brachialen Vorgehens weltweit in die Schlagzeilen geraten ist. Nach Medienberichten hilft Capgemini den ICE-Truppen mit einer technischen Lösung, Migranten ohne Aufenthaltsstatus aufzuspüren. Capgemini widerspricht indessen seinen Kritikern und erklärte, der im Dezember 2025 geschlossene Vertrag mit den USA komme derzeit gar nicht zur Anwendung. Zu Gründen oder Details äußerte sich das Unternehmen bislang allerdings nicht. (Handelsblatt)

February 02, 2026 00:58 ET (05:58 GMT)

